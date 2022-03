La NASA ofrece la oportunidad de escuchar cómo sonaría tu voz en Marte

La NASA ofrece a los internautas la oportunidad de simular cómo sonaría su voz en Marte, gracias a una nueva herramienta en línea creada a partir de los datos recogidos por el róver Perseverance.

La agencia espacial invita a todos los interesados a grabar su propio mensaje de audio y escuchar su versión marciana en su sitio web, así como acceder a una lista de reproducción con grabaciones recogidas por el Perseverance, equipado con dos micrófonos, lo que permite grabar directamente los sonidos del planeta rojo.

Así suena el viento en Marte, en una grabación hecha por el róver Perseverance de la NASA en Febrero de 2021. Marte tiene una atmósfera inusual, cuya temperatura, densidad y composición química son muy diferentes a las de la Tierra. pic.twitter.com/lPDzxGbUGc — RT en Español (@ActualidadRT) March 26, 2022

Para utilizar esta herramienta, se necesita ir a la sección 'Sounds of Mars' ('Sonidos de Marte', en español), seleccionar la pestaña 'You on Mars' ('Estás en Marte') y mantener pulsado el botón para grabar un audio. A continuación, se debe descargar el archivo para escuchar la grabación.

Así suenan los impactos del potente rayo láser infrarrojo del Perseverance sobre la superficie del Planeta Rojo. Los hallazgos de investigaciones de sonidos marcianos forman parte de un estudio que calcula la velocidad del sonido en el planeta. pic.twitter.com/NmCfIQvs8V — RT en Español (@ActualidadRT) March 26, 2022

Los hallazgos de investigaciones de sonidos marcianos, presentados en la 53°. Conferencia de Ciencias Planetarias y Lunares, forman parte de un estudio que calcula la velocidad del sonido en el planeta. Los científicos descubrieron que la velocidad de propagación del sonido marciano fue de unos 240 metros por segundo, inferior a la velocidad del sonido en la Tierra, que es de unos 340 metros por segundo.

Marte tiene una atmósfera inusual, cuya temperatura, densidad y composición química son muy diferentes a las de la Tierra. Estas diferencias tienen tres efectos principales, como la velocidad del sonido, el volumen y la calidad de sonido, que cambiarán la forma del sonido en la atmósfera marciana.