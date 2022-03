Investigación muestra el masivo sistema de propaganda con empresas internacionales de relaciones públicas que Ucrania usa en el conflicto con Rusia

El periodista estadounidense Dan Cohen describió en un artículo para el portal MintPress News cómo luce el sistema de difusión de información —con numerosos medios de comunicación— que las autoridades ucranianas usan para promover su postura durante el conflicto militar con Rusia.

"Para fortalecer la percepción del coraje militar de Ucrania, Kiev ha producido un flujo constante de propaganda sofisticada, destinada a despertar el apoyo público y oficial de países occidentales", reza el texto, publicado esta semana. Según Cohen, "un ejército de estrategas políticos extranjeros, lobistas en Washington DC y una red de medios de comunicación vinculados a la Inteligencia" están detrás de la actividad de Kiev en el ámbito de relaciones públicas.

El texto indica que una serie de agencias de relaciones públicas internacionales están trabajando "directamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania para librar una guerra informativa". Las acciones internacionales en este ámbito "están encabezadas por la cofundadora de la empresa de relaciones públicas británica PR Network, Nicky Regazzoni, y Francis Ingham, importante consultor de relaciones públicas que tiene estrechos vínculos con el Gobierno del Reino Unido".

Cohen cita a una persona que, bajo condiciones de anonimato, señaló al portal PRWeek que más de 150 empresas de relaciones públicas se unieron a la campaña de propaganda.

El autor del artículo señaló que, como parte de los esfuerzos para promover la postura de Kiev, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania difundió un conjunto de documentos "con materiales que instruyen a las agencias de relaciones públicas sobre 'mensajes clave', lenguaje aprobado, contenido para construcciones de propaganda", incluida la propaganda de ideas de extrema derecha y neonazis.

Cohen indicó que también existe una carpeta con cientos de imágenes de propaganda, muchas de ellas "usan lenguaje xenófobo y racista y algunas son explícitas en su elogio de prominentes neonazis ucranianos".

Medios aprobados

La publicación en MintPress News cita un artículo de la empleada de la compañía MacPaw, Tetiana Bronistka, quien trabajó en la Oficina del Fiscal General de Ucrania y en su texto compartió una lista "de fuentes verificadas que cubren objetivamente qué está ocurriendo en Ucrania". Entre los medios en inglés, se enumeran la BBC, la CNN, The Washington Post, Foreign Affairs, The Guardian, Politico, Vox y The Economist.

Además, el artículo de Bronistka proporciona una lista de medios en ruso (como Meduza, Novaya Gazeta, Dozhd) y una serie de canales en Telegram (Radio Svoboda, NEXTA, Mediazona).

Cohen, por su parte, señala quién financia estas fuentes y se puede observar que algunos tienen vínculos con la Comisión Europea, el Gobierno de Letonia y del Reino Unido.

Publicidad dirigida en Facebook

Cohen se refirió también a otra investigación que "muestra cómo las empresas de relaciones públicas han usado publicidad dirigida con mensajes que llamaron aislar económicamente a Moscú y 'detener la guerra'". Al mismo tiempo, Facebook prohibió a medios estatales rusos monetizar su contenido.

De acuerdo con el periodista, la campaña al respecto presuntamente fue realizada por recomendación de StopFake que recibe dinero de la Fundación Nacional para la Democracia (EE.UU.), los Ministerios de Exteriores de la República Checa y del Reino Unido, así como la Fundación Internacional Renaissance (financiada por el multimillonario George Soros).

Entre los grupos de presión estadounidenses, que colaboran con las autoridades ucranianas están SKDKnickerbocker y Your Global Strategy, de acuerdo con Cohen.

"Este pulpo puso sus tentáculos en cada televisor"

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, comentó la investigación este viernes y destacó lo impresionante que es "la magnitud de las manipulaciones reveladas".

"Resulta que toda esta imagen de 'víctima de Ucrania', que transmiten todos los medios de comunicación occidentales ya durante un mes es una construcción bien pensada, organizada de forma sistemática, de la que se ocupan unas personas muy serias", escribió en su canal de Telegram, agregando que estas trabajan, al parecer, por una gran cantidad de dinero.

"Este pulpo puso sus tentáculos, expresándolo metafóricamente, en cada televisor, prácticamente en cada sitio web de grandes medios occidentales, está en cada periódico", afirmó la vocera. De acuerdo con sus palabras "el objetivo" de este pulpo es hacer que la audiencia tenga una visión del mundo "simple, pero comprensible". "A los creadores de este mecanismo no les preocupa absolutamente que [esta visión] no se corresponda con la realidad", destacó.