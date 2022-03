Messi: "Después del Mundial me voy a replantear muchas cosas"

Lionel Messi, jugador estrella del seleccionado argentino de fútbol y del Paris Saint Germain, aseguró este viernes, tras derrotar a Venezuela 3-0 por las eliminatorias sudamericanas del Mundial Catar 2022, que se "replanteará muchas cosas" luego de la cita mundialista, que se disputará el próximo noviembre.

🎙🇦🇷 | Declaraciones de Lionel Messi tras el partido ante Venezuela:💭 "No sé qué voy a hacer después del Mundial, pienso en lo que viene. Después de Qatar me voy a tener que replantear muchas cosas". pic.twitter.com/o7VjKsnSFw — PasionGol.co (@PasionGol_Col) March 26, 2022

"Después del Mundial no lo sé, pienso en lo que viene, que es cerquita, Ecuador [el martes], los partidos de junio, septiembre [...] y después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, según vaya bien o mal. Esperemos que nos vaya de la mejor manera", indicó el futbolista luego de ser consultado acerca de su futuro en el combinado argentino.

"Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa, es un grupo maravilloso, gente me quiere mucho, cada día más. Me lo hace sentir cada vez que vengo a la Argentina, todo fluye natural, es más fácil dentro de la cancha, ayuda a que todo sea más lindo y más fácil", manifestó. "Terminamos este último día antes del Mundial, porque creo que no volvemos", agregó.

El siete veces ganador del Balón de Oro marcó el tercer gol del último encuentro de la albiceleste como local a los 82 minutos ante un público que lo ovacionó durante toda la noche.