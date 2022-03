Irán tacha de "ilegal" un acuerdo entre Arabia Saudita y Kuwait para desarrollar un yacimiento gasífero compartido entre los tres países

Irán tachó este sábado de "ilegal" un acuerdo firmado entre Arabia Saudita y Kuwait para desarrollar el yacimiento gasífero Arash, compartido entre los tres países, ya que Teherán asegura que también tiene participación en él y cualquier acción debe ser coordinada a través de un acuerdo tripartito.

El portavoz de la Cancillería iraní, Said Jatibzade afirmó que la reciente medida adoptada entre Riad y Kuwait "es ilegal y va en contra de los procedimientos en curso y las conversaciones celebradas anteriormente, no tiene ningún efecto en el estatus legal del yacimiento y la República Islámica de Irán no lo aprueba".

Además, explicó que partes del campo de gas se encuentran en "áreas entre Irán y Kuwait cuyos límites del agua aún no se han definido", y agregó que tiene la voluntad para entablar conversaciones bilaterales sobre la base de negociaciones previas sobre la demarcación de la plataforma continental entre ambos. También expresó la predisposición para integrar a Arabia Saudita con el fin de entablar conversaciones destinadas a "definir un punto común" entre los países involucrados.

Estas declaraciones se realizaron después de que la Corporación de Petróleo de Kuwait comunicó el pasado lunes la firma de un documento con Arabia Saudita para explorar el yacimiento, el cual se espera que produzca más de 28,3 millones de metros cúbicos de gas y 84.000 barriles de condensados diariamente.