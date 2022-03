"Fue como si fuera mi hermano": dos sobrevivientes del Holocausto se reúnen 79 años después de haber sido encarcelados en un campo de concentración

Dos sobrevivientes del Holocausto tuvieron un reencuentro inesperado en una cena en el sur de Florida (EE.UU.), 79 años después de haber sido encarcelados juntos en el campo de concentración de la Alemania nazi de Pionki, en Polonia, cuando eran adolescentes.

Jack Waksal, actualmente de 97 años, y Sam Ron, de 98, asistieron a un evento en el Museo del Holocausto de Florida sin saber que se encontraban en el mismo lugar. Sin embargo, cuando Ron reveló su verdadero nombre, Shmuel Rakowski, fue reconocido de inmediato por su excompañero de confinamiento.

"¡Cuando lo vi, fue como si fuera mi hermano!", exclamó Waksal, citado por medios locales. "Estoy muy contento de tener a alguien [que] estuvo en mi campo y trabajando conmigo", agregó, señalando que ambos compartieron una experiencia de miseria y terror absoluto.

"[Waksal] saltó de su asiento y vino corriendo al mío y me dice 'eres mi hermano'. Me emocioné, normalmente no soy un hombre muy emocional", explicó Ron. "Trabajamos juntos. Sufrimos juntos", añadió. Ambos viven en el sur del estado desde hace décadas pero hasta ahora no lo sabían.

Jack Waksal escapó del campo de trabajo forzado y sobrevivió seis meses en el bosque en invierno, mientras que Ron fue trasladado a otro campo y luego fue rescatado por soldados estadounidenses. En la actualidad el primero vive en Bal Harbour, a unos 60 kilómetros de Boca Ratón, donde reside su amigo.

"Trabajo duro, malas condiciones, frío, hambre", describió Ron las condiciones que tuvo que soportar. "Cientos de personas murieron. No era raro despertarse por la mañana y encontrar fría a la persona que estaba a tu lado", complementó.

"Es un milagro que sobreviviéramos, no hay duda al respecto", manifestó por su parte Waksal.