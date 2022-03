Blinken asegura que EE.UU. no tiene "una estrategia de cambio de régimen en Rusia" después de que Biden dijera que Putin "no puede seguir en el poder"

"Como saben, y como nos han oído decir repetidamente, no tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia, ni en ningún otro lugar, para el caso", señaló el secretario de Estado de EE.UU.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha afirmado este domingo que Washington no tiene "una estrategia de cambio de régimen para Rusia" al comentar las palabras de Joe Biden, quien declaró que Vladímir Putin "no puede permanecer en el poder". "Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder", dijo el mandatario estadounidense este sábado durante un discurso en Varsovia.

"Creo que el presidente, la Casa Blanca, señaló anoche que, simplemente, el presidente Putin no puede estar facultado para librar una guerra o participar en una agresión contra Ucrania o contra quien sea", indicó Blinken.

"Como saben, y como nos han oído decir repetidamente, no tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia, ni en ningún otro lugar, para el caso. En este caso, como en cualquier caso, depende de la gente de la país en cuestión. Depende del pueblo ruso", aseguró.

"Pero lo que sí tenemos es una estrategia para apoyar fuertemente a Ucrania", continuó. "Tenemos una estrategia para ejercer una presión sin precedentes sobre Rusia, y la estamos llevando a cabo. Y tenemos una estrategia para asegurarnos de brindar todo el apoyo humanitario que podamos, y tenemos una estrategia para reforzar la OTAN", agregó el alto cargo.

Previamente, un funcionario de la Casa Blanca también se pronunció sobre las declaraciones de Biden y detalló que "el punto [de vista] del presidente fue que a Putin no se le puede permitir ejercer poder sobre sus vecinos en la región". "No estuvo discutiendo el poder de Putin en Rusia o el cambio de régimen", afirmó.

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, reaccionó a la declaración de Biden destacando que no depende del mandatario estadounidense quién estará en el poder en Rusia. "El presidente de Rusia es elegido por los rusos", reiteró.