Netflix saca tres videojuegos para teléfonos móviles, incluido el primer título de disparos en primera persona del catálogo

Netflix anunció este martes el lanzamiento de tres videojuegos para teléfonos móviles, los cuales se podrán descargar desde su aplicación para Android e iOS, incluido el primer título de disparos en primera persona disponible en el catálogo de la plataforma.

El primero de ellos, 'This Is A True Story', es un juego educativo creado para, según la compañía de entretenimiento, "compartir una historia real de la lucha diaria de una mujer del África subsahariana para obtener agua para su familia" y se encuentra disponible desde el martes, al igual que 'Shatter Remastered', una versión actualizada del título de rompeladrillos de estilo 'retro' que vio la luz por primera vez en Play Station 3 en 2009.

El tercero, 'Into The Dead 2: Unleashed', es un juego de acción en que el jugador deberá sobrevivir un apocalipsis zombi y su fecha de salida aún no ha sido revelada.