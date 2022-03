Las palabras de Biden sobre Putin muestran que EE.UU. no piensa en la solución del conflicto en Ucrania, sostiene un experto

Al decir que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, "no puede permanecer en el poder", el mandatario estadounidense, Joe Biden, mostró que Washington no piensa en la solución del conflicto en Ucrania, afirmó Michael O’Hanlon, investigador de la Institución Brookings, citado en un artículo de The Washington Post.

"Lo que me dice y que me preocupa es que el equipo 'top' no está pensando en un final de guerra plausible", indicó. En su opinión, si el equipo de Biden estuviera pensando en el tema, el mandatario no se permitiría la declaración en cuestión. "La única manera de llegar al fin de la guerra es negociar con este hombre. […] Cuando dices que este hombre debe irse, has declarado esencialmente que no vas a negociar con él", afirmó.

El artículo, escrito por Tyler Pager y Matt Viser, señala que, en opinión de algunos funcionarios en EE.UU., y fuera del país, las palabras de Biden fueron solo "un reconocimiento honesto de la realidad: EE.UU. probablemente nunca tendrá una relación normal con Putin" tras la operación militar en Ucrania. Al mismo tiempo, hay preocupaciones de que haya una escalada de tensiones por la retórica del presidente de EE.UU.

"Debería haber dos prioridades ahora mismo: terminar la guerra en condiciones que Ucrania pueda aceptar y desalentar cualquier escalada por Putin. Y este comentario era inconsistente con ambos objetivos", afirmó, por su parte, Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores.

Mientras tanto, Aaron David Miller, investigador senior en el Fondo Carnegie para la Paz Internacional, admitió que se desconoce qué impacto provocarán las palabras de Biden. Miller opina que se puede decir que la declaración de Biden fue "una metedura de pata desde el corazón" y explicó: "Si Biden pudiera cerrar sus ojos mañana y tener 10 deseos, uno sería que haya un cambio de liderazgo en Rusia".

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, afirmó este domingo que Washington no tiene "una estrategia de cambio de régimen para Rusia", al comentar las palabras de Biden