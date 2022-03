La Justicia de Singapur rechaza la última apelación de un hombre con discapacidad cognitiva condenado a muerte por tráfico de drogas

La Justicia de Singapur rechazó la apelación presentada por la defensa de un hombre con discapacidad cognitiva detenido en 2009 por intentar traficar 42,7 gramos de heroína, por lo que su condena a muerte dictada al año siguiente continúa vigente y podría ser aplicada en los próximos días.

Nagaenthran K. Dharmalingam, de 34 años y que tenía 21 cuando fue detenido, es oriundo de Malasia y según dijo al momento de ser arrestado, fue obligado a llevar el paquete con la droga, que estaba atado a su muslo, y aseguró que no sabía qué era lo que llevaba.

Según se reveló durante una audiencia, Dharmalingam tiene un coeficiente intelectual equivalente a 69, lo que implica un grado de discapacidad cognitiva, mientras que quienes impulsaron la campaña contra su ejecución agregaron que presenta trastorno por déficit de atención por hiperactividad.

El reclamo de la familia

Su hermana pidió que le dieran una "segunda oportunidad". "Todos cometen errores. Debemos darles la oportunidad de darse cuenta de sus equivocaciones", dijo y agregó que su familia está "devastada".

En diciembre pasado, la madre del condenado, Panchalai Supermaniam, le envió una carta al presidente de Singapur, Halimah Yacob, en la que le explicó que su hijo no puede mantener contacto visual, que no habla con oraciones completas, a veces lo hace de manera incoherente y en ocasiones parece que no entiende por completo la situación. Contó también que Dharmalingam le hablaba de volver a su casa y comer alimentos caseros, agregando que temía que no comprendiera que la palabra "ejecución" significaba que iba a morir.

Asimismo, sus abogados afirmaron que ejecutar a una persona con discapacidad metal es una violación a la ley internacional.

Pese a todas las presentaciones, la Corte de Apelaciones rechazó el último pedido de la defensa por considerar que no tenía "ninguna base fáctica y legal". En consecuencia, los abogados de Dharmalingam señalaron que la ejecución por ahorcamiento podría concretarse en cuestión de días.