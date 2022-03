Las empresas chinas ven en Rusia "una tierra de oportunidades" tras el éxodo masivo de las compañías occidentales

Las pequeñas y medianas empresas de China ven en Rusia "una tierra de oportunidades", en medio del éxodo de muchas compañías occidentales del mercado ruso, informa el diario South China Morning Post.

Las sanciones occidentales impuestas contra Moscú por su operación militar en Ucrania han provocado la salida de muchas empresas de Rusia. Esto ha creado oportunidades para las empresas chinas, a pesar de las advertencias de EE.UU., y de sus aliados, de no comerciar con Moscú. Algunas compañías del gigante asiático, que ya estaban presentes en el mercado ruso, han comenzado a ampliar sus operaciones y sus ofertas, mientras que otras han empezado a analizar los mecanismos para incursionar en el país.

La Embajada de China en Rusia también ha instado a los empresarios del gigante asiático, presentes en la nación euroasiática, a aprovechar las oportunidades comerciales que surgen de la crisis y a reestructurar sus negocios para "llenar el vacío en el mercado ruso".

"Un enorme mercado"

Liu Yunpeng, un importador de alimentos con sede en Rusia, manifestó que la salida de muchas empresas occidentales "ha dejado un enorme mercado para las marcas chinas". Además, dado que Occidente ha excluido a varios bancos rusos del sistema interbancario SWIFT, muchos empresarios rusos ahora prefieren el yuan en las transacciones comerciales entre China y Rusia, cuando antes esas operaciones se realizaban en dólares o euros.

"Habíamos estado instando a nuestros clientes a pagar con el yuan durante mucho tiempo, debido a la inestabilidad de los tipos de cambio, pero nunca se concretó", relató Liu. Sin embargo, la situación ha cambiado y ahora esas mismas operaciones se realizan a través de entidades financieras que respaldan transacciones en la moneda china, agregó.

Por su parte, el analista de la firma de inversión Loomis, Sayles & Company, Bo Zhuang, considera que el comercio entre ambas naciones "aumentará de tamaño en los próximos dos años, y el ritmo también se acelerará". Según Zhuang, las empresas chinas que más se beneficiarán de la salida de las marcas occidentales serán las que trabajan en sectores como autopartes, alimentos, farmacéuticos y componentes de infraestructura.

¿Oportunidades solo para las pequeñas y medianas empresas?

China ha sido el mayor socio comercial de Rusia durante 12 años consecutivos, y el comercio bilateral superó los 147.000 millones de dólares durante el año pasado, un 35,9 % más que en el 2020, según datos oficiales de Pekín.

Si bien EE.UU. está presionando a China para que tome una posición clara contra Rusia, el gigante asiático ha prometido continuar haciendo negocios con su vecino país, bajo una asociación estratégica de mutuo beneficio.

No obstante, las oportunidades de mercado resultantes de la retirada de las marcas occidentales parecen estar limitadas, de momento, a las pequeñas y medianas empresas, señala South China Morning Post. Las grandes compañías estatales chinas no se arriesgarán a violar las sanciones de Occidente entrando al mercado ruso, o al menos no lo harán de manera notoria, prevé Zhuang.