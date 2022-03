Elon Musk cita una canción de Eminem para rechazar el acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. sobre sus tuits

"La SEC no me dejará ser, o me dejará ser, así que déjame ver. Tratan de callarme", recitó el magnate en su versión modificada de la canción 'Without me'.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk se identificó este martes con el rapero estadounidense Eminem al tratar de anular un acuerdo de 2018 con el principal regulador de valores de EE.UU., que exige que sus tuits sean revisados antes de publicarlos.

Durante una presentación ante un tribunal federal en Manhattan, el magnate presentó una versión de la letra de la canción 'Without Me', de Eminem, en su intento por anular el acuerdo de consentimiento con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés).

"La SEC no me dejará ser, o me dejará ser, así que déjame ver. Tratan de callarme", recitó el magnate en su versión modificada de la letra original: "La FCC no me dejará ser, o me dejará ser, así que déjame ver. Tratan de callarme".

En la canción original, el rapero protesta sobre una sanción de 2002 impuesta por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) a una estación de radio de Colorado por reproducir su canción 'The Real Slim Shady' de 2000, cuyo contenido consideró ofensivo.

Durante la presentación judicial, Musk dijo que exigir a los abogados de Tesla que examinaran sus tuits es inconstitucional y una restricción a la libertad de expresión, que viola la Primera Enmienda.

Además, el magnate de origen sudafricano argumentó que la SEC emitió una citación de mala fe y la tachó de una especie de "expedición de captura" con el objetivo de acosarlo. "Incluso la SEC parece no estar segura de qué tuits requieren autorización previa, dejando solo dos conclusiones: el decreto de consentimiento es indebidamente vago o la agencia está llevando a cabo su investigación de mala fe", escribió su abogado.

La agencia reguladora emitió una citación para obtener detalles sobre el cumplimiento del decreto tras la publicación del magnate del 6 de noviembre de 2021, en la que preguntó a sus seguidores si debería vender el 10 % de sus acciones de Tesla para cubrir las facturas de impuestos sobre las opciones sobre acciones. Desde entonces, ha vendido alrededor de 16.400 millones de dólares de sus acciones en la compañía de automóviles eléctricos.

El acuerdo en cuestión surgió como parte de un decreto de consentimiento para resolver una disputa sobre un tuit de Musk del 7 de agosto de 2018, donde afirmaba que tenía "fondos asegurados" para privatizar Tesla.