Gazprom asegura que sigue suministrando gas de forma regular a Europa a través de Ucrania

Gazprom continúa suministrando gas de forma rutinaria a Europa a través del territorio ucraniano, comunicó este miércoles el portavoz del gigante energético ruso, Serguéi Kupriyánov, citado por TASS.

El suministro se lleva a cabo de acuerdo con las solicitudes de los consumidores europeos, que para este 30 de marzo es de 109,5 millones de metros cúbicos, lo que corresponde a los suministros en virtud de la reserva a largo plazo para el tránsito de gas a través de Ucrania, detalló el vocero.

Paralelamente, el flujo de gas a través del gasoducto Yamal-Europa, que atraviesa Bielorrusia y Polonia, cayó a cero la tarde de este martes en el punto alemán de Mallnow, de acuerdo con los datos del operador Gascade. No obstante, no se ha dado a conocer el motivo de esta interrupción.

Este lunes, por primera vez desde el 15 de marzo, Gazprom reservó parte de la capacidad del gasoducto para el pasado 29 de marzo. Al día siguiente, la empresa rusa hizo otra reserva para el 30 de marzo. No obstante, las entregas reales no están garantizadas, ya que Gazprom no siempre utiliza la capacidad reservada, señaló Reuters.

El gasoducto Yamal-Europa, junto con el que atraviesa Ucrania y el Nord Stream 1, es una de las principales rutas de suministro del gas ruso a Europa. El contrato de tránsito a largo plazo entre Gazprom y Polonia a través del gasoducto Yamal-Europa expiró en 2020, y desde entonces el gigante energético ha estado reservando capacidad mediante subastas.

Plan de emergencia de Alemania y rechazo a pagar en rublos

Al día siguiente de la interrupción del flujo en el Yamal-Europa, Alemania activó un plan de emergencia para asegurar el abastecimiento de gas en caso de que cese el suministro desde Rusia. El primero de los tres niveles de este plan implica el establecimiento de un equipo de crisis en el Ministerio de Economía que intensificará el monitoreo de la situación del aprovisionamiento de gas, detalló el vicecanciller y ministro de Economía germano, Robert Habeck, quien reiteró que el país no pagará en rublos por el gas ruso.