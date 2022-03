Las claves del nuevo modelo de desarrollo que propone el Grupo de Puebla para la América Latina postpandémica

El Grupo de Puebla planteó la propuesta de crear un nuevo modelo de desarrollo postpandémico para América Latina durante un encuentro celebrado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, donde participaron exmandatarios de América Latina y de España.

A esta cita regional, realizada en la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), asistieron los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, de Brasil; Ernesto Samper, de Colombia; Fernando Lugo, de Paraguay; José Luis Rodríguez Zapatero, de España, entre otros invitados de 16 países.

En el evento organizado por el grupo, que reúne a líderes políticos progresistas, titulado 'Encuentro Internacional de Democracia e Igualdad. Para un modelo solidario de desarrollo', se abordaron temas como la desigualdad, el desempleo, la pobreza y el hambre, que se han visto agudizados por la crisis del coronavirus.

La desigualdad

Durante su intervención, Rodríguez Zapatero se refirió a la desigualdad en la región y a sus causantes: "el poder y la discriminación", y expresó que las mayores víctimas de la segregación han sido las mujeres.

"Sin libertad no podemos pensar en igualdad", manifestó el exmandatario, y agregó que ambas condiciones son fundamentales para cualquier proyecto democrático.

En su opinión, una de las maneras de acabar con la desigualdad es a través de las políticas en beneficio de los trabajadores y de la reducción de la precariedad laboral mediante "un salario digno".

La región más golpeada por el covid-19

Por su parte, el exmandatario colombiano hizo un recuento de la situación que ha atravesado la región antes y después del coronavirus.

"Acabamos de pasar uno de los momentos más duros de la pandemia en América Latina, que tiene el 32 % de las muertes en el mundo, y apenas representamos el 8 % de la población mundial. Esta fue la región más afectada por el covid-19", explicó.

Según Samper, en este momento, cuando comienza la postpandemia, debe haber claridad en el hecho de que "las víctimas no puede pagar los costos" porque "no tiene sentido" que las personas que sufrieron desempleo, que no tuvieron acceso a la salud y que fueron marginados "sean las que paguen".

Además, recordó que en 2019, antes de comenzar la crisis por el coronavirus, había protestas sociales en las calles de Chile, por una nueva Constitución; de Colombia, por el acceso a la educación pública; de Bolivia, por el regreso a la democracia tras el golpe de Estado contra Evo Morales; en Argentina, por las necesidad de empleo. "Ese grito latinoamericano se ahogó con la pandemia, quedamos en modo avión, lo que no quiere decir que las brechas hayan desaparecido", dijo.

Un modelo distinto

Frente a los desafíos económicos y sociales, el Grupo de Puebla ha puesto sobre la mesa la necesidad de un cambio de modelo que supere al neoliberal, que se ha alternado con gobiernos de corte socialista y progresista en América Latina, en distintas épocas.

El 'modelo de desarrollo solidario' propuesto por el Grupo de Puebla está cimentado, según explicó Samper, en cuatro pilares: transición ecológica; la creación de valor para la producción, más allá de la exportación de materias primas; la creación de ciudadanía y la superación de la desigualdad.

"Necesitamos de un modelo distinto para garantizar el desarrollo en la postpandemia. El viejo modelo neoliberal ya no nos sirve, estas dificultades en materia de pobreza extrema, desempleo, hambre, no se pueden solucionar con él", aseguró.

Neoliberalismo y la pandemia

Samper explicó que el modelo neoliberal no funciona para afrontar los problemas en la región porque "genera pobreza y sacrifica el Estado". En su opinión, si durante la pandemia no hubiera existido la influencia de gobiernos de ese corte en América Latina, "no habrían muerto millones de personas". "Desmontamos el Estado, la salud pública, la educación pública, dejamos de lado el tema del desempleo, de la distribución del ingreso", criticó.

Del mismo modo, se refirió a la necesidad de integración en la región, que también fue golpeada por los gobiernos de derecha durante las décadas anteriores, y que fue impulsada a través de diversos mecanismos por los gobiernos de Hugo Chávez, Lula da Silva, Rafael Correa, Fidel Castro, Evo Morales, Ernesto Kirchner, entre otros.

"El periodo más difícil en la región se debió al invierno conservador o fascista, entre 2016 y 2019, años en los que el modelo neoliberal consiguió que el crecimiento bajara a la mitad y el número de pobres subiera", agregó.

¿Cuáles son las propuestas?

El grupo ha planteado la necesidad de una reforma tributaria a la "que no le dé miedo gravar la grandes rentas" frente al hecho de que "los únicos que pagan impuestos son las clase media y los de abajo", según Samper.

"Debe ir más allá: que haya impuesto a las herencias, a la propiedad", dijo.

En su opinión, "el problema es que se acabó la leche de la vaca económica, y que debemos empezar a repartir la vaca, hay que hacer una revolución de la propiedad, de los pequeños propietarios".

Por su parte, la expresidenta Rousseff dijo que "la eliminación de la desigualdad debe ser masiva" y que los gobiernos de América Latina no pueden condenarse a ser depositarios de plataformas tecnológicas. "No es esa la posibilidad que puede transformar a este continente, si solo somos importadores de tecnología seremos sometidos de una forma más perversa que hoy y veremos a una población inmensa de jóvenes sin empleo ni estudio".

La exmandataria aseveró que debe buscarse "una inserción de forma autónoma y soberana" en el tema de las tecnologías y que debe construirse un "polo de negociación" como una nueva forma de integración para reducir las desigualdades "porque se necesita dinero y un presupuesto sustentable".

