Lanzan una criptodivisa inspirada en la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar y su precio se dispara un 937 % en tres días

Sus creadores aseguran que el token meme no tiene ninguna relación con el actor de Hollywood.

Una nueva criptomoneda meme, inspirada en la bofetada del actor Will Smith al comediante Chris Rock durante la gala de los Premios Oscar 2022, ha comenzado a cotizar en la bolsa de intercambio de tókenes Uniswap.

Se trata del Will Smith Inu (WSI), "nacido desde el momento en que Will Smith abofeteó a Chris Rock", detalla la página web de ese token, donde aseguran que es el "próximo meme criptográfico más popular" del mercado. Además, se aclara que WSI no tiene ninguna relación con el actor de Hollywood, aparte del golpe propiciado a Rock.

El token fue lanzado el 28 de marzo, desde entonces su valor ha experimentado un incremento de 937 % y este miércoles cotiza en 0,000003403 dólares, con una capitalización total de mercado de poco más de 2,8 millones de dólares. Sin embargo, datos de la plataforma CoinMarketCap muestran que WSI está perdiendo valor, puesto que en las primeras horas de esta jornada su precio era de 0,000004449 dólares, su máximo histórico.

¿Se trata de una estafa?

La creación de un activo digital basado en la cadena de bloques Ethereum es relativamente sencilla, por lo que los creadores de tókenes meme suelen aprovechar las tendencias actuales para obtener ganancias rápidas, pero el proyecto rara vez se consolida.

A finales de 2021, el valor de la criptodivisa squid, inspirada en la serie 'El Juego del Calamar' de Netflix, alcanzó rápidamente gran popularidad y su valor se disparó un 83.000 %, hasta los 2.861 dólares la unidad. Pero, poco después se desplomó hasta cero y sus creadores anónimos eliminaron su sitio web y dejaron de actualizar sus redes sociales. Pronto, se hizo evidente que se trataba de una estafa que les permitió llevarse más de 3 millones de dólares.