Dejan propina en bitcoines a una camarera en Argentina y desatan la polémica en la Red

Dos clientes han desatado una polémica en las redes luego de que dejaran propina en bitcoines a una camarera en un bar del barrio de Palermo, en Buenos Aires (Argentina), debido a que la trabajadora no conocía cómo debía utilizarlos, publicaron medios locales. "Ojalá pudiera entender algo de lo que están hablando", dijo Daniela Oxance, de 23 años, mientras les tomaba el pedido.

Uno de los protagonistas, llamado Mateo, publicó un video en las redes sociales en el que se puede apreciar cómo le explicaban a la trabajadora que le iban a enviar bitcoines y le contaban cómo debía utilizarlo. "Dando bitcóin de propina en Argentina", comentó.

Luego, contó que les gusta dar criptomonedas "ya que incentiva a la gente a aprender y, más que nada, a usarlas". Por su parte, Paul, el otro cliente, dijo que lo hacen de forma "recurrente" para "ayudar a la gente a que empiece a incorporar este tipo de tecnología". Además, comentó que la operación la hicieron a través de Lightning, una red que permite realizar micropagos con bitcoines.

Asimismo, revelaron que Oxance se quedó con el número de teléfono de uno de ellos y que ese mismo día se comunicó con él para saber más sobre la criptomoneda.

Me acaba de hablar Naza, la mesera de plaza Serrano. In your face! https://t.co/eo25NNU0GGpic.twitter.com/oDirtpOrs5 — Paul (@CryptoFLP) March 25, 2022

Por su parte, la mesera compartió su experiencia con la criptomoneda. "Una vez que me instalé la app, me salió la opción enviar o recibir, yo puse recibir, me saltó un código, lo escaneamos y enseguida se acreditó la plata en mi cuenta, que la transformé en bitcóin". Entonces, les preguntó qué debía hacer, a lo que le contestaron: "Guardalo 20 años".

Esta respuesta fue una de las que desató polémica en las redes. "La piba necesita la propina para comer mañana mismo y le tiran: 'Lo guardás 20 años'", se burló un internauta, mientras que otro afirma que fue una "falta de respeto a la moza" y que "está claro que no sabe nada". "Le hubieran dado el efectivo y listo", sugirió.

Saliendo al paso de la polémica, Oxance también se refirió a la chocante sugerencia de guardar 20 años la propina: "Fue una manera de decir, normalmente cualquiera cambiaría la moneda y gastaría la plata. Ellos quisieron decirme que no haga lo que hacen todos". "Me regalaron una beca de 100 dólares después de haberme dado los 20 dólares en bitcóin y ver que no tenía idea", agregó.

"Ese consejo lo pienso tomar. Con lo que me enseñen voy a invertir los bitcóin para generar más dinero en el futuro. Los chicos me hicieron incursionar en algo que quizás nunca me hubiese animado y estoy muy agradecida", concluyó.