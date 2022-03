WhatsApp deja de recibir llamadas y mensajes en teléfonos 'antiguos'

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, subsidiaria de Meta (compañía catalogada en Rusia como organización extremista), dejará de funcionar a partir de este 31 de marzo en celulares con versiones de sistemas operativos iOS y Android que la operadora consideró obsoletas.

En particular, si el dispositivo tiene un Android 4.0.4 o uno más antiguo, la popular aplicación ya no será compatible con su sistema. Asimismo, la actualización dejará 'fuera del juego' a quienes posean un iPhone con iOS 9 o versiones anteriores. TrendBlog enumera los modelos requeridos de teléfonos y sistemas operativos para las marcas principales, como KaiOS, Xiaomi, Samsung, LG, Motorola y Huawei.

¿Qué pasa si no actualizo mi WhatsApp?, es una de las preguntas más frecuentes relacionadas con el cambio anunciado. "Después de algunas semanas de funcionalidad limitada, no podrá recibir llamadas o notificaciones entrantes y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a su teléfono", advierte la operadora, si bien asegura que "no eliminará las cuentas de los usuarios si no aceptan la actualización".

Por otro lado, la misma fuente admite que si la cuenta ha permanecido inactiva durante más de 120 días seguidos, es posible que no se la pueda usar en caso de que desee iniciar sesión nuevamente en la mensajería renovada.

El equipo de WhatsApp, que repite sus actualizaciones con periodicidad, lo que le permite mantener la aplicación al día, ha anunciado este mismo miércoles nuevas funciones que pretenden mejorar la experiencia de mensajes de voz.

En particular, la versión renovada de la aplicación permitirá reproducir las grabaciones hechas para el chat fuera del mismo, pausar y reanudar la grabación, visualizar la forma de onda sonora, escuchar los mensajes antes de enviarlos, grabar en medio de la reproducción y acelerar la velocidad de la reproducción. "Manteniendo el diseño simple, hemos hecho que grabar y enviar un mensaje de voz sea tan rápido y fácil como escribir un texto", afirma el blog oficial.