Los neandertales ya se habían extinguido en la península ibérica cuando llegaron los Homo sapiens

Paleontólogos han encontrado en el norte de España la primera evidencia de que los neandertales comenzaron a extinguirse mucho antes de que los Homo sapiens entraran en Europa.

Los científicos hicieron este descubrimiento durante las excavaciones en el campamento neandertal de Aranbaltza-2, ubicado en las cercanías de la ciudad de Barrica, en Vizcaya (País Vasco, España), según aparece recogido en un artículo publicado en la revista PLoS One.

"Las características tecnológicas de su conjunto de herramientas de piedra no muestran vínculos con la tecnología anterior del Paleolítico Medio en la región, y el modelado cronológico revela una brecha entre el último Paleolítico Medio y la cultura [neandertal] Chatelperroniense en esta área", sostienen los investigadores.

Los científicos, encabezados por Joseba Rios-Garaizar, del Museo Arqueológico de Bilbao y del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), interpretan los resultados de su estudio como la evidencia de extinción de neandertales locales y su reemplazo por otros grupos de neandertales provenientes del sur de Francia; ejemplo que ilustra el proceso de desaparición de los neandertales en todo el mundo.

Los investigadores estiman que Aranbaltza-2 estuvo habitada hace unos 80.000 años y fue abandonada hace unos 39.000 años, casi al mismo tiempo que los neandertales desaparecieron de la mayoría de las regiones de Europa.

Al comparar el yacimiento Aranbaltza-2 con otros cercanos atribuidos a neandertales, de tecnología Musteriense, los científicos no encontraron ninguna semejanza tecnológica entre ellos, lo que sugiere que la cultura local Chatelperroniense no surgió in situ, sino que su industria lítica se había desarrollado en otra región, probablemente en el Sur de Francia, y fue traída a Aranbaltza-2 por otros neandertales.

Según los paleontólogos, esto sugiere que todos los representantes de la cultura musteriense desaparecieron mucho antes de que los primeros portadores de la cultura Chatelperroniense se extendieran desde Francia hasta el norte de la Península Ibérica entre los años 43.760 y 39.220 a.C.