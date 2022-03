Austria se opone a la prohibición de las importaciones del gas y petróleo ruso

En una entrevista para OE24, el canciller federal de Austria, Karl Nehammer, afirmó este jueves que su país no apoyará una posible prohibición de las importaciones del petróleo y el gas ruso en vista de una fuerte dependencia que tiene el país de los suministros energéticos rusos.

A la pregunta por qué Austria no prohíbe los suministros de la energía rusa, siguiendo los pasos de algunos Estados, el político austriaco respondió que el país tiene una "dependencia diferente". "Por lo tanto, hay un claro rechazo a las ideas de prohibir las importaciones del gas o petróleo ruso. Hay que saber diferenciar lo que es posible de lo que no. Pausar la importación no es posible", explicó.

En relación al decreto firmado este jueves por el presidente ruso, Vladímir Putin, que estipula las normas de venta del gas natural ruso a los 'países no amistosos' en rublos, Nehammer detalló que Austria sigue a la espera de los detalles del gigante energético ruso Gazprom para evaluar la situación.

"El hecho es que Austria tiene contratos activos con Gazprom en euros y en dólares. En Alemania la situación es la misma. Todavía no hemos recibido ninguna información de Gazprom sobre un posible cambio del contrato", detalló.

De acuerdo con Nehammer, la cuestión sobre los suministros del gas sigue siendo una de las más apremiantes para Austria, pero aseguró que el Gobierno ya está adoptando las medidas pertinentes para garantizar que el país tenga las reservas necesarias para el próximo invierno.

El pasado 30 de marzo, el Gobierno de Austria activó un mecanismo de alerta temprana de su plan de emergencia energética para el caso de que cese el suministro de gas desde Rusia. Según Nehammer, la alerta temprana garantiza la posibilidad de "estar preparados en caso de que ocurran cambios y poder reaccionar rápidamente".