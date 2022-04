El primer ministro de Pakistán nombra en un aparente lapsus al "Estado extranjero" que quiere destituirlo

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, nombró 'sin querer' a EE.UU. como responsable al afirmar que un "Estado extranjero" quiere destituirlo mediante una moción de censura.

"Estados Unidos, oh, no Estados Unidos, sino un Estado extranjero que no puedo nombrar", dijo este jueves el mandatario al señalar que ese país no especificado le envió un "mensaje" en un intento de interferir en la política interna pakistaní, según lo cita AFP.

Medios locales reportaron que el mensaje a Khan estaba en una nota informativa del exembajador de Pakistán en Washington, en la que se grabó a un alto funcionario estadounidense diciendo que consideran que las relaciones bilaterales serían mejores si Khan deja el cargo. "Dicen que 'nuestro enfado se desvanecerá si Imran Khan pierde esta moción de censura'", indicó el primer ministro de Pakistán.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, afirmó en declaraciones a la prensa que "no hay nada de cierto" en los señalamientos de que Washington quiere interferir en los asuntos internos de Pakistán. "Respetamos y apoyamos el proceso constitucional de Pakistán y el Estado de derecho", agregó.

Khan se enfrenta a una moción de censura, después de perder la mayoría parlamentaria. El debate respectivo debía comenzar este jueves, pero fue aplazado para el domingo.