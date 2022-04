Ataque de helicópteros ucranianos provoca un incendio en un depósito de petróleo en Rusia (FOTOS, VIDEOS)

Un incendio estalló este viernes en un depósito de petróleo en la región rusa de Bélgorod, cerca de la frontera con Ucrania, como resultado de un ataque de dos helicópteros de las Fuerzas Amadas ucranianas que entraron en el territorio de Rusia a baja altura, comunicó el gobernador local gobernador Vyacheslav Gladkov.

❗ El ataque provó un fuerte incendio en las instalaciones. . El Ministerio de Situaciones de Emergencia ya trabaja en la zona https://t.co/ubGW76l3Xvpic.twitter.com/dC9pr8C4MH — RT en Español (@ActualidadRT) April 1, 2022

Según los informes preliminares, al menos dos miembros del personal de las instalaciones resultaron heridos.

Bomberos y equipos de emergencia se encuentran trabajando en el lugar para controlar las llamas.

Los residentes de los vecindarios aledaños al depósito han sido evacuados.

En las redes sociales circulan imágenes del momento del ataque.

En respuesta al suceso, las autoridades locales han ordenado cambiar las cadenas logísticas de suministro de combustible a las estaciones de servicio.

"La situación es estable. No había escasez de combustible, no la hay y no la habrá", aseguró el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov.

Más información, en breve.