El papa Francisco confirma su disposición de viajar a Ucrania

El papa Francisco ha confirmado su disposición de viajar a Kiev en la medida de lo posible, según indicó en una entrevista concedida al diario Corriere Della Sera el domingo pasado.

"Estaba planeando ir allí. Digo con sinceridad que siempre hay disponibilidad. No hay ningún 'no'. Estoy disponible. Está sobre la mesa. Es una de las propuestas, pero no sé si se puede hacer, y si será conveniente. Todo esto está en el aire", explicó el sumo pontífice.