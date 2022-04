VIDEO: El representante de Rusia ante la ONU expone la postura de Moscú sobre los asesinatos en Bucha

Las imágenes difundidas la noche del pasado sábado que muestran cuerpos tendidos en las calles de la ciudad ucraniana de Bucha, algunos con las manos atadas, conmocionaron al mundo. Kiev acusó a Moscú sobre la responsabilidad de las muertes, asegurando que se trata de civiles que "estaban desarmados", "no representaban ninguna amenaza" y "fueron matados a tiros por los soldados rusos".

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia tachó de "provocación" las imágenes y denunció que se trata de una "escenificación" creada "para los medios de comunicación occidentales", mientras el canciller ruso, Serguéi Lavrov, acusó a las autoridades ucranianas de realizar una "escenificación" y un "ataque de falsificaciones".

En este sentido, el representante de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, convocó este lunes una conferencia de prensa para exponer la visión de Moscú sobre los hechos en Bucha. De acuerdo a las palabras del diplomático, Rusia presentará pronto pruebas de que sus soldados no tienen nada que ver con la provocación en la urbe.

"[Los militares rusos] no tienen nada que ver con las atrocidades contra civiles", afirmó el alto diplomático ruso durante una conferencia de prensa convocada para exponer la visión de Rusia sobre los civiles ejecutados en la localidad, ubicada a pocos kilómetros al noroeste de Kiev. "Tenemos pruebas fácticas que apoyan esta posición. Vamos a presentarlas al Consejo de Seguridad [de la ONU] lo antes posible", añadió.

Asimismo, Nebenzia se pronunció sobre el hecho de que Washington intente persuadir de suspender a Rusia del Consejo de la ONU de Derechos Humanos y que la propuesta de la reunión extraordinaria sobre Bucha propuesta para esta jornada haya sido rechazada.

"No podemos creer lo que Occidente y sus aliados intentan realizar actualmente", aseveró el diplomático. "Este hecho no tiene precedentes, no va a facilitar o ayudar a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania", reiteró. "Lo que sucedió ayer y hoy [...] es increíble, inimaginable: que se nos negara una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que solicitamos a la presidencia británica", subrayó Nebenzia.

La conferencia de prensa fue anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y supone una respuesta al rechazo del Consejo de Seguridad de la ONU de reunirse hoy, como lo solicitó Rusia. En vez de ello, la reunión extraordinaria tendrá lugar el martes.

Previamente, Lavrov refutó las acusaciones por lo sucedido contra las tropas rusas y denunció "una campaña de desinformación" contra Moscú.

"Las Fuerzas Armadas rusas, como parte de una reconfiguración de su presencia, abandonaron la zona de Bucha el 30 de marzo, y durante los tres días siguientes el alcalde habló allí en la televisión, diciendo que la ciudad estaba volviendo a la normalidad. Las Fuerzas Armadas ucranianas aparecieron allí, mostraron las calles donde no había cadáveres, y tres días después probablemente decidieron organizar una escenificación similar", dijo el canciller.

La ciudad de Bucha, de unos 37.000 habitantes, se ubica a pocos kilómetros al noroeste de Kiev. Los enfrentamientos entre las tropas rusas y ucranianas empezaron en las proximidades de la urbe el 25 de febrero. Continuaron en marzo y resultaron en la toma del control sobre Bucha por las FF.AA. de Rusia.

El 30 de marzo , las unidades rusas se retiraron de la ciudad en el marco de un reagrupamiento de las tropas en las regiones de Kiev y Chernígov.

, las unidades rusas se retiraron de la ciudad en el marco de un reagrupamiento de las tropas en las regiones de Kiev y Chernígov. El 1 de abril , el alcalde de Bucha, Anatoli Fedoruk, confirmó, en un video ampliamente difundido por la prensa ucraniana, que las Fuerzas Armadas de Ucrania retomaron el control de la ciudad. En el videomensaje, no hizo referencia a asesinatos de civiles.

, el alcalde de Bucha, Anatoli Fedoruk, confirmó, en un video ampliamente difundido por la prensa ucraniana, que las Fuerzas Armadas de Ucrania retomaron el control de la ciudad. En el videomensaje, no hizo referencia a asesinatos de civiles. La noche del pasado sábado , fueron difundidas varias imágenes de cuerpos tendidos en las calles de Bucha, algunos con las manos atadas. El asesor de la oficina del presidente de Ucrania, Mijaíl Podoliak, declaró que los civiles "estaban desarmados", "no representaban ninguna amenaza" y "fueron matados a tiros por los soldados rusos". Por su parte, Fedoruk anunció el mismo día que en la ciudad habían sido enterradas ya 280 víctimas.

, fueron difundidas varias imágenes de cuerpos tendidos en las calles de Bucha, algunos con las manos atadas. El asesor de la oficina del presidente de Ucrania, Mijaíl Podoliak, declaró que los civiles "estaban desarmados", "no representaban ninguna amenaza" y "fueron matados a tiros por los soldados rusos". Por su parte, Fedoruk anunció el mismo día que en la ciudad habían sido enterradas ya 280 víctimas. Entre tanto, el mismo día, el ultranacionalista ucraniano apodado 'Botsman' publicó el 2 de abril en su canal de Telegram una grabación del lugar, donde uno de los militares de Ucrania pregunta a otros si se puede disparar contra "tipos sin vendas azules". En varios cadáveres en Bucha se pueden ver vendas blancas, usadas habitualmente por los soldados rusos y por los civiles en los territorios controlados por rusos.

