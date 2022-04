El Pentágono dice que prioriza el envío de misiles Stinger y Javelin, junto con drones, en el marco de la asistencia militar a Ucrania

EE.UU. prioriza el envío de sistemas antiaéreos Stinger y sistemas antitanques Javelin, junto con drones, en el marco de su apoyo militar a Ucrania, declaró este lunes en una sesión informativa John Kirby, portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU.

El vocero informó que Washington "todavía está cumpliendo" con las entregas que forman parte del paquete de asistencia de 800 millones de dólares en materia de seguridad, aprobado el pasado 16 de marzo por el presidente estadounidense, Joe Biden. Así, recientes envíos llegaron a Kiev durante el transcurso del pasado fin de semana.

"Llegará otro en las próximas 24 horas. Estamos priorizando los tipos de capacidades que sabemos que los ucranianos más necesitan: Javelins, Stringers, vehículos aéreos no tripulados. Entonces, todo eso está siendo priorizado", afirmó.

En paralelo, Kirby reiteró que EE.UU. no planea enviar tropas a Ucrania, ni para "involucrarse militarmente en los combates" ni para recopilar información sobre posibles crímenes de guerra en el territorio del país eslavo.

"No hay discusiones, conversaciones, planes o especulaciones sobre tropas estadounidenses, en términos de documentación de crímenes de guerra en Ucrania", afirmó el portavoz al reiterar que la postura de Biden "ha sido muy clara: las tropas estadounidenses no lucharán en Ucrania". "No ha habido cambios en eso", subrayó.

Por otra parte, el Pentágono anunció este viernes que EE.UU. aprobó 300 millones de dólares en "ayuda" militar adicional a Kiev, en el marco de la Iniciativa de Asistencia de Seguridad a Ucrania (USAI, por sus siglas en inglés).

"USAI es una normativa bajo la cual EE.UU. adquiere capacidades de la industria, en lugar de entregar equipos que se retiran de nuestras propias existencias. Esa es aquí la diferencia. Por lo tanto, este anuncio representa el inicio de un proceso de contratación que brindará estas nuevas capacidades", precisó Kirby.

Asimismo, aseguró Washington intentará "agilizar ese proceso de contratación lo más rápido que pueda" para que no exista una "brecha" en el flujo de armamento hacia Ucrania.