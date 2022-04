Corea del Norte advierte que responderá con armas nucleares si Seúl "opta por la confrontación militar" con Pionyang

La hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, subrayó que, "si el Ejército surcoreano no emprende ninguna acción militar" contra su vecino, este no será considerado un objetivo de ataque.

Pionyang no considera a Seúl su principal adversario, ni tiene intención de atacarlo primero, pero está dispuesto a utilizar armas nucleares contra su vecino en caso de una escalada, según declaró este lunes Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y subdirectora del departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores.

"Ya hemos dejado claro que Corea del Sur no es nuestro principal enemigo. En otras palabras, eso significa que si el Ejército surcoreano no emprende ninguna acción militar contra nuestro Estado no será considerado como objetivo de nuestro ataque", afirmó la alta funcionaria, citada por la Agencia Telegráfica Central de Corea (KCNA).

"Si no nos provoca nadie, nosotros nunca atacaremos primero", dijo. "En caso de que Corea del Sur opte por la confrontación militar con nosotros, nuestra fuerza nuclear de combate tendrá que cumplir inevitablemente su deber", declaró Kim Yo-jong, detallando que "la misión primordial de la fuerza nuclear es antes que nada prevenir esa guerra, pero en caso de guerra su misión se convertirá en la de eliminar las fuerzas armadas del enemigo de un golpe". "Si la situación llega a tal fase, se lanzará un terrible ataque y el Ejército surcoreano tendrá que enfrentarse a un destino miserable, poco menos que a la destrucción total y la ruina", añadió.

Según señaló la funcionaria, si los dos países se enfrentan, "toda la nación coreana sufrirá un desastre como el de hace medio siglo que podría ser más terrible, sin importar qué bando gane o pierda". Asimismo, subrayó que Pionyang está "definitivamente en contra de tal guerra", agregando que "su principal enemigo es la propia guerra".