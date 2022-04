Noruega expulsa a 3 diplomáticos rusos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega anunció este miércoles que declaró personas no gratas a 3 diplomáticos de la Embajada de Rusia en Oslo.

El comunicado oficial reza, con referencia a la ministra de Exteriores del país, Anniken Huitfeldt, que "tres individuos realizaron actividades que son incompatibles con su estatus diplomático". "Esto es una consecuencia de un descubrimiento atroz de crímenes de las fuerzas de Rusia contra civiles, en particular en la ciudad de Bucha, fuera de Kiev. En esta situación, prestamos atención particular a las actividades no deseadas de Rusia en Noruega", indicó la ministra.