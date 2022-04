Reportan que la Asamblea General de la ONU votará este jueves sobre la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos

La Asamblea General de la ONU se reunirá el próximo jueves, 7 de abril, para votar sobre la posible suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la organización, reporta AFP con referencia a un funcionario.

Este martes, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, y la representante permanente de EE.UU. ante el organismo internacional, Linda Thomas-Greenfield, informaron que Washington buscaba suspender a Moscú del consejo en relación con su operativo militar en Ucrania.

"Rusia no debería tener una posición de autoridad en ese organismo, ni deberíamos permitir que use su puesto en el Consejo como una herramienta de propaganda para sugerir que tiene una preocupación legítima por los derechos humanos", dijo Thomas-Greenfield.

En contrapartida, el representante de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, convocó este lunes una conferencia de prensa para exponer la postura de Moscú sobre los asesinatos ocurridos en Bucha, y tachó de "inimaginable" el hecho de que Washington intente persuadir a otros de suspender al país euroasiático del Consejo de la ONU de Derechos Humanos y excluirlo también de varios foros multilaterales.

"No podemos creer lo que Occidente y sus aliados intentan hacer actualmente", aseveró el diplomático. "Este hecho no tiene precedentes, no va a facilitar o ayudar a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania", reiteró el diplomático.

Por su parte, Stéphane Dujarric, portavoz del director general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó ya antes que la expulsión de Moscú del foro crearía "un precedente peligroso".

El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas, compuesto por 47 Estados y responsable de su promoción y protección en todo el mundo.