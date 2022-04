"Intensificará la carrera armamentista en Asia-Pacífico y socavará la estabilidad": China reacciona al acuerdo sobre misiles hipersónicos de AUKUS

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha declarado que el anuncio de los países integrantes de AUKUS (alianza estratégica militar entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos) sobre el desarrollo conjunto de armas hipersónicas y la defensa contra estas socava la paz y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico.

"Esto no solo aumentará el riesgo de proliferación nuclear y repercutirá en el régimen internacional de no proliferación nuclear, sino que también intensificará la carrera armamentística en Asia-Pacífico y socavará la paz y la estabilidad en esta región", indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian. "Los países de Asia-Pacífico deben estar muy atentos a esta cuestión", agregó.

Asimismo, el embajador chino ante la ONU, Zhang Jun, condenó este martes el anuncio de AUKUS y advirtió que estas medidas podrían alimentar una crisis como la del conflicto de Ucrania en otras partes del mundo. "Quien no quiera ver la crisis ucraniana debe abstenerse de hacer cosas que puedan llevar a otras partes del mundo a una crisis como esta", dijo Zhang a los periodistas. "Como dice el refrán chino: 'Si no te gusta, no lo impongas a los demás'", agregó.

Este martes, además, los miembros de AUKUS anunciaron el fortalecimiento de la cooperación en el ciberespacio.

El documento difundido por Washington detalla que los países que integran la alianza AUKUS –conformada el 15 de septiembre de 2021– trabajan en dos líneas: una que proveerá a Australia de submarinos de propulsión nuclear armada "en la fecha más temprana posible", y otra que prevé a desarrollar "capacidades militares avanzadas conjuntas" para garantizar "la seguridad y la estabilidad en la región Indo-Pacífico".