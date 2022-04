"Falló la política, pero todavía hay tiempo": López Obrador insiste en el diálogo en el conflicto entre Rusia y Ucrania

El mandatario también criticó la labor de Naciones Unidas y reiteró que "no se gana nada" con una confrontación armada.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este miércoles su llamado a una solución negociada entre Rusia y Ucrania para desescalar el conflicto porque, a su juicio, "no se gana nada" con una confrontación armada.

"No se hizo un buen trabajo en lo político, pero nunca es tarde, más aún cuando está de por medio el sufrimiento de la gente. Hay que seguir llamando al diálogo, acordar la paz y a que no haya víctimas", indicó el mandatario mexicano durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina.

El presidente @lopezobrador_ cuestionó qué se gana después de que se inicia una guerra con sanciones o mandando armas, “¡nada! ¿Y los inocentes? Falló la política, pero todavía es tiempo para que se sienten” @Notimex@Notimex_TV#Mañanera#AMLO#RedAMLOpic.twitter.com/aX7kWxkX2F — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) April 6, 2022

En cuanto al fracaso de las gestiones para evitar que escalara el conflicto, López Obrador responsabilizó a "todos" los actores y especialmente a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

"Es que no se debió iniciar la guerra. Se debió evitar. ¿Qué se gana después de que se inicia una guerra con sanciones o mandando armas? Nada. ¿Y los inocentes? Falló la política, pero todavía hay tiempo para que se sienten [a dialogar]", puntualizó el presidente mexicano, quien se ha mostrado reacio a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra Rusia.

La razón de su postura, insistió, son los principios de la Carta Magna mexicana, que se sustentan en la no injerencia en los asuntos internos de los países y el respeto a la soberanía de los pueblos. "Es lo que está en la Constitución", reiteró.

Para López Obrador, "es muy cómodo estar fijando postura o interviniendo desde lejos", por lo que hizo un llamado a no "azuzar" las tensiones.

"Regresar a la Guerra Fría"

El mandatario también hizo alusión a la propuesta del legislador demócrata Vicente González, quien planteó el retiro de las visas estadounidenses a 25 parlamentarios mexicanos que integran el Grupo de Amistad con Rusia en la Cámara de Diputados.

"No veo bien, no considero que sea justo y no considero que sea racional el querer suspenderles las visas", sostuvo López Obrador, quien defendió la libertad que tienen los legisladores para asumir posturas que crean ante los conflictos.

En esa línea, recalcó que retirarles las visas a los parlamentarios significaría el regreso "a la Guerra Fría, a la época de la exclusión y del autoritarismo. No estoy de acuerdo". Ante ese hipotético escenario, adelantó que enviaría una "nota diplomática de protesta".