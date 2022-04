Psaki dice "no tener ninguna confirmación o validación" del video verificado por NYT que muestra la matanza de soldados rusos por militares ucranianos

Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, fue preguntada acerca del informe de The New York Times que confirmó la autenticidad de un video que muestra a militares ucranianos masacrando a soldados rusos heridos a unos kilómetros al suroeste de la ciudad de Bucha.

Una periodista se dirigió a la vocera para saber si el equipo de la Casa Blanca ha visto las grabaciones, si podía hacer algún comentario al respecto y si se ha empezado a investigar los hechos. "He visto el video, no tengo ninguna confirmación o validación del video o el informe", se limitó a responder la portavoz.

Las imágenes, que fueron verificadas por The New York Times, "parecen mostrar a un grupo de soldados ucranianos matando a efectivos rusos capturados en las afueras de un pueblo al oeste de Kiev". Según el medio, los hechos fueron documentados en torno al 30 de marzo durante la retirada de las tropas rusas de la zona cercana a la capital de Ucrania.

El artículo menciona que uno de los soldados rusos tenía las manos atadas a la espalda, mientras que todos dejaban ver manchas de sangre cerca de la cabeza. A algunos les habían quitado los zapatos, chaquetas y cascos.

Videos con asesinatos y torturas

No es la primera vez que se hacen públicos videos de esa naturaleza, que revelan matanzas o las torturas que sufren los militares rusos a manos de combatientes ucranianos. Así, en las redes sociales apareció recientemente otro clip en el que se observa cómo un grupo de militares mata a un soldado ruso herido y desarmado que estaba tendido en un charco de sangre en una carretera de Ucrania.

A finales de marzo fueron divulgadas imágenes que mostraban a militares ucranianos disparando en las piernas a un grupo de presos rusos. El video dejaba ver que la agresión ocurría en el momento en que los soldados rusos eran sacados de una furgoneta, rodeados de combatientes ucranianos.

Asimismo, el Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer este lunes grabaciones de diversos testimonios de soldados rusos liberados tras haber permanecido como prisioneros de las fuerzas militares ucranianas. Los uniformados contaron allí detalles de su experiencia y aseguraron haber sido víctimas de torturas durante su cautiverio. Golpeados, atados de manos y amordazados, fueron sometidos a condiciones inhumanas. Sus captores acabaron con la vida de algunos de sus compañeros y amenazaron con herirlos en las piernas o incluso matarlos a todos, cuenta uno de ellos.

"No tomar como prisionero a ningún ruso"

Por su parte, Mamuka Mamulashvili, comandante de la Legión Nacional Georgiana, unidad paramilitar que combate en el conflicto ruso-ucraniano junto a las filas de Kiev, admitió este martes que dio la orden de matar a los soldados rusos incluso si quisieran rendirse.

"En ningún caso tomaremos prisionero a ningún ruso. Después de ver las imágenes de Bucha, no tomaré prisionero a ningún ruso. Ordené a mi batallón que no tome prisionero a ningún ruso o combatiente de Kadýrov [gobernador de Chechenia]", reiteró después Mamulashvili, alegando que los soldados rusos "tienen estatus de ocupantes en un país extranjero", por lo que, según él, la orden de matarlos aun estando desarmados "no es un crimen de guerra".