López Obrador acusa a EE.UU. de hacer cabildeo en México contra su reforma al sector eléctrico

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó al Gobierno de EE.UU. de hacer cabildeo con opositores en el tema de la reforma que impulsa su Administración en la industria eléctrica.

Durante su conferencia de prensa del miércoles, López Obrador fue interrogado por medios locales sobre si había algún Gobierno extranjero que estuviese haciendo cabildeo contra la reforma eléctrica.

"Básicamente, EE.UU., el Gobierno de EE.UU., me consta, pues han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar que se viola" el tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), cuando, de acuerdo con el mandatario mexicano, esa aseveración no es cierta.

"Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del Gobierno de EE.UU. Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía", agregó el mandatario.

Empresas extranjeras

En ese contexto, López Obrador aseguró que hay intereses del exterior que hacen cabildeo en el Congreso mexicano en cuanto al tema de la iniciativa de reforma eléctrica. "Ahí es muy claro que hay intereses de las empresas, y que están metidos haciendo 'lobbying' en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en el Poder Judicial, las empresas extranjeras y Gobiernos extranjeros", declaró.

Se prevé que, a partir de la próxima semana, el Congreso mexicano inicie el debate parlamentario sobre la reforma que plantea recuperar el papel preponderante de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima de las empresas privadas.

Preocupación de EE.UU.

El pasado 31 de marzo, López Obrador recibió en el Palacio Nacional al enviado especial de Joe Biden para el cambio climático, John Kerry, al embajador estadounidense en México, Ken Salazar, y a una veintena de empresarios del sector energético del país vecino.

Tras el encuentro, la Embajada estadounidense publicó un comunicado, en el que afirmó que Kerry y Salazar expresaron al Gobierno de López Obrador "las importantes preocupaciones" que tienen sobre "los cambios en la política energética de México, tanto la enmienda constitucional propuesta como los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, incluida la posible violación de las obligaciones fundamentales del T-MEC".

De acuerdo con la Embajada estadounidense, los cambios propuestos pondrían en riesgo "miles de millones de dólares de inversión potencial en México" e incidirían en el "aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero".