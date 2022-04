Reportan que Joe Biden redactó una carta de recomendación universitaria para el hijo de un socio comercial chino de Hunter Biden

Correos electrónicos obtenidos de la computadora personal de Hunter Biden revelaron que el actual presidente estadounidense, Joe Biden, supuestamente redactó en 2017 una carta de recomendación académica para el hijo del director ejecutivo del fondo de inversión chino BHR, Jonathan Li, que por entonces hizo negocios con el hijo del hoy inquilino de la Casa Blanca, informó este miércoles Fox News.

Los correos electrónicos comienzan con un mensaje enviado por Li el 3 de enero de 2017 a Hunter Biden y a dos socios comerciales de la firma de inversiones Rosemont Seneca, Devon Archer y Jim Bulger, en la que comentó que su hijo, Chris Li, estaba solicitando su posible ingreso en diversas instituciones académicas de EE.UU., tales como la Universidad de Brown, la Universidad de Cornell y la Universidad de Nueva York.

Posteriormente, el 18 de febrero de 2017, Johnathan Li recibió un mensaje de Eric Schwerin, antiguo presidente de Rosemont Seneca, entidad fundada en 2009 por Hunter Biden. "Jonathan, Hunter me pidió que le enviara una copia de la carta de recomendación que le pidió a su padre que escribiera en nombre de Christopher para la Universidad de Brown", dijo Schwerin, agregando que la carta original fue enviada por el servicio de mensajería Fedex a Christina Paxson, directora de esa institución universitaria.

El ejecutivo de BHR agradeció en un correo electrónico tanto a Eric Schwerin como a Hunter Biden por la ayuda brindada. Fox News aclaró que no pudo corroborar la supuesta carta escrita por Joe Biden para el hijo de Li, y afirmó que tanto la Casa Blanca como la Universidad de Brown se negaron a dar explicaciones sobre el caso. Tampoco está claro si Chris Li fue admitido en esa universidad o si llegó a asistir allí a clases.

Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió ante preguntas de los periodistas a ese respecto que no tenía "confirmación ni comentarios sobre si el presidente, cuando era un ciudadano privado, escribió o no una carta de recomendación universitaria para una persona", y recalcó que Biden no ocupaba ningún cargo público en la fecha en que se emitieron los correos.

Hunter Biden se encuentra actualmente bajo una investigación federal que busca determinar si él y sus socios comerciales violaron algunas leyes, como la de lavado de dinero, impuestos y cabildeo en el extranjero.