La Cancillería británica afirma que "la era del compromiso con Rusia ha terminado"

La secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, ha declarado este miércoles que "la era del compromiso con Rusia ha terminado".

La canciller británica instó a sus homólogos de la OTAN, con los que se reunió durante una cena celebrada en Bruselas (Bélgica), a adoptar "un nuevo enfoque de la seguridad en Europa basado en la resiliencia, la defensa y la disuasión".

"No hay tiempo para falsos consuelos. Rusia no se está retirando, sino que se está reagrupando y reposicionando para presionar más en el este y el sur de Ucrania", aseguró, citada por The Independent.

De acuerdo a las palabras de Truss, la decisión de Moscú de iniciar su operación militar en el país vecino hizo que el Acta Fundacional de la OTAN-Rusia de 1997, que establece que las dos partes "no se consideran adversarios", ahora "esté muerta".

Nuevas sanciones contra Rusia

Durante la misma jornada, el Reino Unido amplió su lista de sanciones contra Rusia, anunciando la congelación de los activos de dos importantes bancos rusos, Sberbank y Credit Bank of Moscow, así como la prohibición de cualquier nueva inversión en la economía rusa. Paralelamente, ocho "oligarcas" rusos fueron sancionados personalmente.

Las restricciones también afectaron al flujo de mercancías entre los dos países, lo que incluye la prohibición a la importación de productos de hierro y acero fabricados en Rusia. Asimismo, Londres se comprometió a poner fin a la importación de carbón y petróleo rusos para finales del 2022.