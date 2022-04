Vucic dice que Serbia planeó abstenerse en la votación en la Asamblea General, pero apoyó la suspensión de Rusia del Consejo de DD.HH. por presión

El presidente serbio afirmó que su país se encuentra bajo la amenaza de sanciones por no apoyar las restricciones contra Rusia.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha afirmado este jueves que su país se encuentra bajo la amenaza de sanciones y que su entrada en la Unión Europea podría verse obstaculizada por no sumarse a las medidas punitivas contra Rusia.

De acuerdo a sus palabras, inicialmente se planeaba que Serbia se abstuviera en la votación en la Asamblea General de la ONU destinada a suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, pero debido a la presión se vio obligada a pronunciarse a favor.

De acuerdo con las palabras de Vucic, debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia, Serbia podrá importar petróleo ruso hasta el 15 de mayo. Tras esta fecha, el país no podrá comprarlo ni a Rusia, ni a cualquier otro país, porque Gazprom es el propietario mayoritario de la Industria del Petróleo de Serbia (NIS). "Especialmente desde el territorio de la UE, no podemos importar. O podemos, pero tres veces más caro. Y luego te dicen, bueno, la votación es a las 16 horas", reveló el político, haciendo referencia a la votación de la ONU.

El mandatario reveló que la Unión Europea pospuso unas horas la decisión sobre la importación del petróleo ruso para ver cómo votaría Belgrado en la ONU. Señaló que se está tomando una decisión sobre si Serbia estará exenta del paquete de sanciones por el petróleo y podrá importar petróleo después del 15 de mayo.

"No me pueden chantajear, pero están chantajeando al país", dijo Vucic.

Por otra parte, Vucic subrayó que Serbia es un país "militarmente neutral", pero no "políticamente neutral", y que pretende conservar su "capacidad de tomar decisiones de forma independiente". "Somos un país militarmente neutral, no un Estado políticamente neutral, estamos en la vía europea", reiteró el mandatario. "Y mientras estemos en la vía europea, no podemos ser un Estado políticamente neutral, pero sí mantendremos la neutralidad militar", concluyó.

"Relaciones buenas y decentes" con Moscú

Tras volver a ganar en las elecciones presidenciales, Vucic afirmó el domingo que Serbia se esforzará por mantener las relaciones de asociación y amistad con Rusia.

El presidente serbio recordó que Belgrado tiene "relaciones buenas y decentes" con Moscú. "Intentamos mantener esas relaciones y tenemos asociaciones en muchos ámbitos", destacó. Serbia "se esforzará por mantener de la mejor manera posible no solo relaciones correctas y de asociación, sino también amistosas" con Rusia, resumió el político.