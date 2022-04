"El criminal más avezado puede hacer cosas positivas": El jefe de ministros de Perú insiste en halagar a Hitler (y también a Fujimori)

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Aníbal Torres, volvió a elogiar este viernes a Adolf Hitler, en medio de la controversia que provocaron sus declaraciones, por las cuales se ha llegado a pedir su renuncia.

"Ayer di un ejemplo de cómo el criminal más avezado puede hacer obras positivas", dijo al referirse al líder nazi y compararlo con el expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).

El funcionario rememoró la masacre de La Cantuta, ocurrida en 1992, cuando un profesor y nueve estudiantes universitarios fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por militares. En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por este crimen, que es considerado de lesa humanidad.

[08/04/22 11:04 a.m.] A. Torres, titular de la PCM: Ayer di un ejemplo de cómo el criminal más avezado puede hacer obras positivas, ahora daré un ejemplo en el Perú. No tengo miedo a nada porque yo no estoy aferrado al cargo. Sigue informándote en https://t.co/Yp74gn7xKXpic.twitter.com/hA9CaNKZFo — Canal N (@canalN_) April 8, 2022

"Ahora voy a dar un ejemplo de Perú, un gobernante de los más avezados y que ahora se encuentra detrás de rejas, fue el autor del secuestro de los estudiantes de La Cantuta, la tortura, el descuartizamiento, la quema de sus restos y el entierro clandestino. ¿Puedo decir que no hizo algo bueno? Estaría faltando a la verdad", subrayó Torres al defender su argumento de que los peores criminales, así sean Hitler o Fujimori, también pueden realizar buenas acciones.

"Soy una persona honesta y digo la verdad, no tengo miedo a nada porque no estoy aferrado al cargo, he aprendido a poder sobrevivir con mi trabajo, con mi estudio y no solo mendigando puestos, como otros", dijo en referencia a los crecientes reclamos para que presente su renuncia a un puesto que comenzó a ocupar apenas el pasado 8 de febrero, ya que es el cuarto jefe de ministros que designa Castillo, quien en poco más de ocho meses no ha logrado mantener a un mismo gabinete.

Elogios

La polémica comenzó la víspera, ya que durante una reunión ministerial citó a Hitler y al dictador italiano Benito Mussolini como líderes que desarrollaron a sus países.

Los ejemplos que utiliza Aníbal Torres para simbolizar el camino para el desarrollo son lamentables. Ni Adolfo Hitler ni Benito Mussolini deberían estar como ejemplo para justificar o enaltecer los “sacrificios” que se deben hacer en un país. Pésimo ejemplo! pic.twitter.com/xA2ciYH0XP — Jesús Mauricio Pahuara Arango 🇵🇪 (@MauricioPahuara) April 7, 2022

"Les pongo un ejemplo: Italia, Alemania, eran igual que nosotros, pero en una oportunidad Adolfo Hitler visitó Italia, el norte de Italia, y (Benito) Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia", afirmó.

Cuando Hitler vio eso, agregó, "fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo".

En respuesta, la embajada de Alemania en Perú recordó en un comunicado que Hitler "fue un dictador fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de seis millones de judíos", por lo que no es el referente adecuado como ejemplo de ningún tipo.

La embajada de Israel en Perú se pronunció en el mismo sentido. "Lamentamos que el discurso político peruano incluya a referentes como Hitler y Musolini como ejemplo de prosperidad. Regímenes de muerte y terror no pueden ser una muestra de progreso. Hitler fue responsable de la muerte de seis millones de judíos, elogiarlo es una ofensa para las víctimas de ese tragedia mundial", advirtió.