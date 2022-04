La Unión Europea interrumpe la entrada a su territorio de vehículos de carga con matrícula de Rusia y Bielorrusia

La Unión Europea (UE) interrumpió el ingreso a su territorio de vehículos de transporte de carga con placas de Rusia y Bielorrusia desde el 8 de abril. La medida hace parte del quinto paquete de sanciones acordado por la UE contra Moscú por su operación militar en Ucrania, informó este sábado el Servicio Federal de Aduanas de Rusia.

La prohibición estipula que vehículos comerciales registrados en ambos países no podrán circular por las carreteras de la UE, incluso en calidad de tránsito. No obstante, se permitirá el paso a aquellos que distribuyan productos farmacéuticos, médicos, alimentarios y agrícolas, fertilizantes y metales no ferrosos.

Los camiones relacionados con el suministro de energía tampoco se verán afectados y las conexiones por carretera con fines humanitarios permanecerán abiertas.