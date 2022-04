Polonia busca un rechazo total al gas ruso: "Aunque la UE no tome esta decisión, nosotros mismos lo haremos dentro de unos meses"

Polonia ha declarado un rechazo total al gas y al carbón rusos y ha exigido el endurecimiento de las sanciones impuestas a Rusia en medio de la operación militar en Ucrania, afirmó este sábado el viceministro de Asuntos Exteriores polaco, Szymon Szynkowski vel Sek, en una entrevista con el medio alemán Berliner Zeitung.

"Aunque la UE no tome esta decisión, nosotros mismos lo haremos dentro de unos meses, para dar un buen ejemplo y animar a otros países a seguir nuestros pasos", declaró el viceministro, citado por medios polacos, y añadió que Polonia estaba convencida de que solo una decisión conjunta de los países europeos de imponer un embargo total tendría un impacto negativo en la economía rusa.

A su juicio, al pagar a Rusia por la energía, la UE está financiando su presupuesto militar, por eso es tan importante imponer sanciones más duras, incluso por parte de Alemania, subrayando que "las sanciones deben afectar al sector energético ruso".

Szynkowski vel Sek también ha señalado que Alemania debería apoyar un embargo total de gas, asegurando que las consecuencias no afectarían gravemente a su economía, ya que el costo de esta medida sería menor que el causado por la pandemia. "No es un coste que destruya la economía alemana", subrayó.

Además, el viceministro planteó la cuestión de los gasoductos rusos que suministran gas a Europa, a los que Polonia se ha opuesto durante años. "Me gustaría tener noticias sobre la cancelación del Nord Stream 2, ya que hasta ahora solo se ha suspendido su proceso de certificación. También me gustaría saber que Alemania ya no importa gas a través del Nord Stream 1", señaló.

Al mismo tiempo varias de las principales empresas alemanas creen que el abandono del gas ruso supondría un gran desastre para la economía del país. Muchos ejecutivos y políticos alemanes siguen advirtiendo de las consecuencias económicas si se rechaza el suministro energético ruso.

La situación sería "aún peor" si se interrumpieran las importaciones o los suministros rusos de petróleo y gas natural. "Una recesión importante en Alemania sería entonces prácticamente inevitable", advirtió este martes el presidente del Deutsche Bank AG, Christian Sewing.