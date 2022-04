Robert Kiyosaki advierte de una recesión en EE.UU. y dice que el aumento de la inflación podría "acabar con el 50% de la población" del país

"Como todos sabemos, Estados Unidos ya no produce nada. Producimos burbujas", lamenta el reconocido inversor.

El dólar y los mercados están al borde del colapso debido al aumento de los precios de los alimentos, el petróleo y la energía, así como a la inflación generalizada, aseguró esta semana el inversor y escritor estadounidense, Robert Kiyosaki.

En una entrevista con Daniela Cambone, de Stansberry Research, el autor del 'bestseller' de finanzas 'Padre rico, padre pobre' advirtió que el aumento de los niveles de inflación se ha convertido en un grave problema que no hace más que empeorar, donde "el mercado de reposiciones se ha invertido de nuevo", provocando que se avecine una recesión en EE.UU.

"Como todos sabemos, Estados Unidos ya no produce nada. Producimos burbujas. Solo hacemos burbujas de aire, así que ahora tenemos esta burbuja en el sector inmobiliario, las acciones y los bonos", dice el inversor. "Luego, cuando Biden quitó el oleoducto Keystone XL, eso nos acabó de hundir", resaltó.

Además, el empresario aseguró que la situación se complicará a medida que la inflación aumente: "el 40 % de los estadounidenses no tiene 1.000 dólares. Así que cuando la inflación suba vamos a acabar con el 50 % de la población estadounidense, y ahí es cuando empieza la revolución", agregó.

Asimismo, Kiyosaki destaca que si el mercado bursátil se desploma, los 401k (el plan de jubilación) fracasarán y las pensiones serán impagables. De igual forma, señala los efectos de sacar a EE.UU. del oleoducto en un contexto en el que los precios de los alimentos aumentan, lo que se convertirá en un serio problema, pronostica.

"Cuando Biden sacó a Estados Unidos del oleoducto, los precios del petróleo subieron. El petróleo produce fertilizantes, y cuando los fertilizantes dejan de ser baratos, la gente no puede producir alimentos, y el estadounidense medio no tiene nada. El 40 % de los estadounidenses no tiene nada, la inflación va a hacer que estén muy disgustados; una caída de la bolsa hará caer a los 'baby boomers', así que estamos en serios, serios problemas", recalcó.