Pekín califica de inaceptables las amenazas de EE.UU. por la actitud china respecto a Ucrania

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, ha condenado en rueda de prensa este jueves "las críticas y sospechas infundadas" dirigidas a su país con motivo del conflicto en Ucrania, y calificó de "completamente inaceptable cualquier intento de presión o amenazas". "El tiempo mostrará que la postura de China está al lado correcto de la historia", afirmó.

En un mismo comentario a la prensa, el diplomático abogó por el respeto a la soberanía y la seguridad de China, y dijo que "al mismo tiempo las preocupaciones racionales de Rusia en materia de seguridad deben ser también respetadas, además de que hay que defender la paz y la estabilidad en Europa".

La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, amenazó a China con dejar de respetar su integridad territorial en un discurso pronunciado el miércoles ante el Consejo Atlántico de EE.UU. en caso de que Pekín no tome medidas para poner fin al conflicto en Ucrania. "China no puede esperar que la comunidad mundial respete sus apelaciones a los principios de soberanía e integridad territorial en el futuro, si no respeta estos principios ahora, cuando es preciso [hacerlo]", dijo Yellen, cuyas palabras recogió Bloomberg.

Los comentarios de ambas partes se referían a la operación militar que Rusia está llevando a cabo desde el 24 de febrero pasado en territorio ucraniano con los fines de proteger a la población de Donbass de los ataques de Kiev, de "desnazificar y desmilitarizar" a Ucrania.