Lluvia de críticas de los candidatos presidenciales en Colombia a la propuesta de Petro de "perdón social": "Busca votos con corruptos"

La propuesta lanzada por el aspirante a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, de conceder un "perdón social", iniciativa que lleva defendiendo desde 2011, continúa levantando polvareda en el país y ha conseguido el rechazo del resto de candidatos.

La propuesta de Petro se puso en el foco público poco después de la visita de su hermano, Juan Fernando Petro, a Iván Moreno, hermano del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y preso en la cárcel de La Picota por delitos relacionados con la corrupción.

El exgobernador de Antioquía, Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, afirmó que la reunión entre Juan Petro y Moreno buscaba "votos con corruptos" e hizo un llamamiento para que impere la "sanción social contra los corruptos" en lugar del perdón.

No nos traguemos esos sapos ni esos cuentos. Ni en las cárceles ni en los clubes. Contra la corrupción, sanción social, no perdón social. pic.twitter.com/ptKt4ClOSn — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 13, 2022

"Me entero de que el hermano de Gustavo Petro va a la cárcel para hablar con Iván Moreno, gran corrupto de nuestro país", escribió Fajardo en su cuenta de Twitter, agregando que ambos "están buscando votos con corruptos" y que el "cuento de perdón social no tiene ningún sentido".

Por su parte, el exalcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, sostuvo que "por mas que intente explicar Petro, su intención sería dar un 'perdón social' a los peores corruptos y parapolíticos".

El perdón social es una argucia para comprarle votos a los corruptos, a cambio de impunidad. Es lo que llamamos "venderle el alma al diablo". ¿Cómo explicar que una propuesta tan descarada, no le abra los ojos a la ciudadanía y no despierte una sanción social?. pic.twitter.com/Osn5VTO0dQ — Ingrid Betancourt (@IBetancourtCol) April 13, 2022

De manera similar se expresó Ingrid Betancourt, candidata presidencial por el Partido Verde Oxígeno, quien considera que "el perdón social es una argucia para comprarle votos a los corruptos a cambio de impunidad".

Betancourt calificó la iniciativa de "pacto con el diablo": "Ir a las cárceles a proponer impunidad a cambio de voto, ¿qué más descomposición moral que esa?", preguntó.

Al rechazo se sumó también Enrique Gómez, candidato del Movimiento de Salvación Nacional, quien advirtió igualmente que la propuesta busca otorgar "perdón a los corruptos". "El señor de las bolsas manda a la cárcel a su hermano a negociar con parapolíticos y corruptos que se robaron hasta los manteles en Bogotá. ¿Por un "perdón social"? ¿O amnistía para lograr apoyos delincuenciales? ¿Dónde están los entes de control?", reflexionó Gómez.

Polémica propuesta

En la jornada de ayer, el aspirante presidencial por el Pacto Histórico defendió a través de una serie de tuits que la violencia que ha vivido el país durante décadas tiene que ser curada a partir de "un inmenso perdón global", un "proceso histórico que implica justicia reparativa y verdad".

La polémica que inmediatamente levantó, con críticas de periodistas y políticos que afirmaban que la propuesta suponía la amnistía a quienes incurrieran en delitos de corrupción, fue enfrentada por Petro, quien aclaró que su iniciativa contempla que "todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción" y "paguen sus penas".

Asimismo, Petro explicó que "el perdón social no es impunidad; es justicia reparativa". "El perdón social no es ni jurídico, ni divino, es un perdón terrenal de la ciudadanía. El perdón social no lo ordena el presidente, sino la sociedad", concluyó.