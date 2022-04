Rocket Lab intentará atrapar con un helicóptero el propulsor de su cohete Electron en el aire

La empresa aeroespacial estadounidense Rocket Lab intentará atrapar en el aire el propulsor de su cohete Electron con un helicóptero de gran tamaño, mientras este regresa a la Tierra.

La misión 'There and Back Again' ('Allí y de regreso'), es el lanzamiento número 26 de la compañía, programado para despegar dentro de un periodo de 14 días a partir del 19 de abril. Electron despegará desde la península de Mahia en Nueva Zelanda, llevando como carga 34 pequeños satélites de distintos operadores comerciales.

Esta será la primera vez que se intente capturar un propulsor en el aire, con la intención de que este sea reutilizado. Para esto, la compañía utilizará un helicóptero Sikorsky S-92 personalizado, una gran nave bimotor que normalmente se usa para transportar petróleo y gas o para búsqueda y operaciones de rescate, según Rocket Lab.

Detalles de la misión

Una hora antes del despegue, el helicóptero será ubicado en posición de captura a 277,8 kilómetros de la costa de Nueva Zelanda. Aproximadamente 2,5 minutos después, la primera etapa de Electron se separará de la segunda etapa, que es la que lleva la carga útil al espacio. La primera etapa comenzará a caer a una velocidad de aproximadamente 8.300 kilómetros por hora, alcanzando temperaturas de 2.400 grados Celsius.

Cuando se encuentre a una altitud de 13 kilómetros se abrirá un primer paracaídas, mientras que el paracaídas principal se desplegará a una altitud de 6 kilómetros reduciendo su velocidad a 36 kilómetros por hora, una velocidad manejable para que el helicóptero se encuentre con él e intente agarrar la cuerda del paracaídas con un gancho.

Luego, el propulsor será transportado de vuelta a tierra para su análisis y evaluar su idoneidad para ser reutilizado.

Según el comunicado, Rocket Lab ha recuperado previamente tres propulsores de cohetes del océano, esos intentos ayudaron a hacer las modificaciones del diseño de Electron para que pueda "resistir el duro entorno de reingreso" y desarrollar los procesos para ser capturado por un helicóptero.