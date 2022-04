Un empresario recomienda a Elon Musk comprar la deuda externa de Sri Lanka en lugar de Twitter y desata críticas en las redes

El cofundador y director ejecutivo de la empresa india de comercio electrónico Snapdeal, Kunal Bahl, ha recomendado a la persona más rica del mundo, Elon Musk, que compre la deuda externa de Sri Lanka en lugar de Twitter.

"La oferta de adquisición de Twitter por parte de Elon Musk: 43.000 millones de dólares. La deuda de Sri Lanka: 45.000 millones de dólares. Él puede comprarlo y llamarse a sí mismo Ceylon Musk", tuiteó Bahl. Ceylon (Ceilán, en español) fue uno de los antiguos nombres de ese país del sudeste asiático.

Esta semana, el Gobierno esrilanqués declaró el impago de la totalidad de su deuda externa. La noticia se produjo en medio de la severa crisis económica y política que atraviesa la nación insular. Sri Lanka ya se ha puesto en contacto con el Fondo Monetario Internacional, solicitando un rescate financiero de emergencia.

La 'píldora venenosa'

Elon Musk se ofreció a comprar la totalidad de Twitter pagando en efectivo 54,20 dólares por cada acción, valorando así a la red social en 43.000 millones de dólares. El director ejecutivo de Tesla y SpaceX ya cuenta con una participación de casi el 10 % de la plataforma de 'microblogging'.

Sin embargo, la junta directiva de la red social adoptó este viernes la denominada estrategia de la 'píldora venenosa', con la que busca impedir que el multimillonario incremente su participación en más de un 15 %.

En cuanto a la propuesta de Kunal Bahl, muchos internautas lo han criticado diciendo que "no es apropiado bromear sobre la miseria de los millones de habitantes de Sri Lanka". Un usuario de Twitter comentó que una "persona privada no puede comprar un país", otro señaló que su deuda externa ya es de 56.000 millones de dólares y sigue aumentando, mientras que un tercer internauta aseveró que "ninguna población está a la venta" y que los esrilanqueses no deben ser vistos como mercancía.