Encuentran a un niño de Guatemala entre un grupo de migrantes que traficaban 93.000 dólares en marihuana a EE.UU.

Las autoridades fronterizas de Texas encontraron a un niño de cuatro años y a su madre, de origen guatemalteco, junto a un grupo de inmigrantes que transportaban marihuana por un valor de 93.000 dólares a EE.UU., informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país norteamericano.

Según el comunicado, los agentes fronterizos y los policías del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) encontraron al grupo de aproximadamente 15 personas, poco después de la medianoche del martes cerca del Valle del Río Grande, en la frontera con México.

Los oficiales observaron a varios individuos siendo trasladados en una camioneta Ford Expedition "en un área comúnmente utilizada para recoger migrantes y narcóticos". Además, detallaron que "algunos llevaban grandes bultos".

Cuando los agentes se acercaron, las personas huyeron hacia la maleza. Sin embargo, lograron incautar dos paquetes de marihuana con un peso total de 116 libras (52 kilos), valorados en más de 93.000 dólares. Además, detuvieron a 13 inmigrantes irregulares, incluidos el menor y su madre.

Posteriormente, la agencia informó a The New York Post que la mujer no fue identificada como una de las personas que llevaban un paquete de marihuana, y tanto ella como su hijo no tenían relación con otros miembros del grupo.

Los funcionarios locales y las autoridades fronterizas anticipan una afluencia masiva de cruces de migrantes en la frontera sur, en previsión de que la Administración Biden levante el Título 42, una política de salud puesta en marcha durante el mandato de Donald Trump, utilizada para deportar a los migrantes irregulares debido a la pandemia de covid-19, sin permitirles ejercer su derecho a solicitar asilo.