"Pensé que las vidas negras importan": El alcade de Nueva York arremete contra Black Lives Matter en medio de una ola de violencia en la urbe

Eric Adams, el segundo alcalde afroamericano en la historia de Nueva York, criticó duramente este miércoles al movimiento antirracista Black Lives Matter (BLM) por fallar en organizar protestas a gran escala contra la violencia armada que últimamente azota a la megápolis.

"Si las vidas de los negros importan, entonces los miles de personas que vi en la calle cuando [George] Floyd fue asesinado deberían estar en las calles ahora mismo declarando que las vidas de estos niños negros que están muriendo cada noche importan. No podemos ser hipócritas", afirmó Adams en una entrevista para el canal de televisión NY1.

Durante su mensaje, el alcalde habló también del arresto de Frank James, presunto autor del tiroteo en el metro de la ciudad que hirió a 29 personas este martes y que fue imputado por cargos de terrorismo. En otra entrevista, Adams indicó que era muy difícil para él no poder estar en el lugar del incidente, dado que estaba en cuarentena en su residencia oficial tras dar positivo por covid-19.

En el marco de la conversación con NY1 le preguntaron qué medidas se propone adoptar contra el problema de la violencia, teniendo en cuenta más de una docena de balaceras ocurridas esa misma noche y la mañana del miércoles. Estos tiroteos, que se produjeron en los distritos de Bronx y de Brooklyn, se saldaron con tres víctimas mortales y al menos 13 heridos, detalla New York Post.

"Pensé que las vidas negras importan. ¿Dónde están todos los que dijeron que las vidas negras importan?", preguntó.

"Entonces vayan a hacer un análisis de quién fue asesinado o disparado anoche. Estuve despierto toda la noche hablando con los comandantes en Bronx y Brooklyn. Las víctimas eran negras. Muchos de los tiradores eran negros. ¿Por qué hay jóvenes de 16, 17 y 18 años en nuestras calles armados con pistolas a las 12:00 o a la 1:00 de la madrugada?", cuestionó.

Violencia al alza

Desde que ganó las elecciones a la Alcaldía de la Gran Manzana en noviembre de 2021, Adams considera la lucha contra la delincuencia como punto principal de su administración, recoge Politico. En particular, ha visitado los lugares de crímenes en las cinco divisiones administrativas de la ciudad para hablar con víctimas y mantener ruedas de prensa.

Sin embargo, el alto funcionario se enfrenta a una ola de incidentes violentos desde el inicio de su alcaldía. Así, el Departamento de Policía de la urbe (NYPD, por sus siglas en inglés) constata en uno de sus reportes que el número de crímenes graves se disparó en más del 44 % en 2022 en comparación con los datos del año pasado.

"Distraer a la gente de los verdaderos problemas"

Por otra parte, Adams recibe fuertes críticas por parte del movimiento regional Black Lives Matter of Greater New York y su cofundador, Hawk Newsome. Según él, el alcalde vuelca la responsabilidad sobre los representantes del movimiento para desviar la culpa de sí mismo al no ser capaz de contener la violencia a través de NYPD.

"Quiere que tengamos una pelea en los periódicos para distraer a la gente de los verdaderos problemas. El alcalde es muy bueno en las ruedas de prensa y se le da muy bien hacer declaraciones, pero le falta eficacia y capacidad para dirigir nuestra ciudad en una dirección más segura", declaró Newsome a Politico.

El dirigente del movimiento señaló que los críticos de BLM suelen relacionar los crímenes cometidos dentro de la comunidad afroamericana con un problema más grande en vez de vincularlos con la brutalidad policial.

Además, informó que se creó una nueva organización llamada Black Opportunities (Oportunidades negras) para intentar bajar el nivel actual de violencia a través de varios programas sin la ayuda de los policías o la alcaldía. En particular, se organizarán entrenamientos especiales, así como se llevarán a cabo patrullas vecinales.