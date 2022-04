Pedro Castillo visita a la niña de 3 años víctima de violación y ofrece apoyo legal a su familia

El presidente de Perú, Pedro Castillo, visitó este viernes a la niña de tres años de edad que fue secuestrada y violada por un hombre en la ciudad de Chiclayo, y ofreció apoyo legal a los padres de la menor, informa la prensa local.

Castillo expresó su solidaridad a la familia. "Nos vino a dar su apoyo y nos dijo que iba a acelerar los trámites legales para que esa persona pague lo que se merece", dijo el padre de la niña. La ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, también se encontraba con el mandatario y ofreció apoyo psicológico a los familiares de la víctima.

El padre de la menor espera que "el apoyo no quede solo en palabras, sino en hechos". "Que cumplan con lo que están diciendo y que no sea solamente un mes o dos meses porque esto es un trámite largo […]. Que el Congreso de una vez cambie las leyes para que a ninguna niña vuelva a pasar lo que me pasó a mi bebé", urgió.

Cadena perpetua

La niña fue intervenida quirúrgicamente y aunque su estado de salud es estable, será trasladada a un hospital de Lima para continuar su tratamiento.

El Ministerio Público consiguió que se dicten nueve meses de prisión preventiva contra el autor del crimen, Juan Antonio Enríquez García, de 48 años. El acusado confesó el delito y se enfrenta a la pena máxima, que es la cadena perpetua.