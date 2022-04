El exdirector ejecutivo de Twitter afirma que la red social "siempre ha estado a la venta" (y reacciona a la oferta de Musk)

El que fue director ejecutivo de Twitter entre 2006 y 2021, Jack Dorsey, ha asegurado que la red social "siempre ha estado a la venta", según lo expresó este viernes en respuesta a un comentario de un internauta en el portal de 'microblogging'.



"Nuestro chico 'jack' vendió Twitter a los maximalistas fiduciarios. ¿Finalmente están empezando a entenderme?", escribió un usuario llamado Steve Barbour. "Como empresa pública, Twitter siempre ha estado 'a la venta'. Esa es la verdadera cuestión", contestó Dorsey.

Otro internauta le preguntó a Dorsey si la inversión del empresario Elon Musk —que posee una participación pasiva del 9,2 % de Twitter— estaba supeditada a su salida de la empresa. "¿Se fue Jack por culpa de Musk?", escribió, a lo que el exdirector ejecutivo de Twitter contestó con un escueto "no".

"No me expulsaron"

"Creo esto desde el fondo de mi corazón. Twitter seguirá lamentándose de haber expulsado a 'jack': hizo un trabajo bastante sólido, en mi humilde opinión, especialmente en los últimos años", tuiteó otra persona. "No me expulsaron. Me fui", aclaró el fundador de la plataforma.

Por su parte, Vitálik Buterin, programador ruso-canadiense y cofundador del sistema de cadenas de bloques Ethereum, dijo que no está en contra de que Musk dirija Twitter, y Dorsey señaló que él tampoco. De igual modo, en otro comentario de ese mismo hilo, este último detalló que piensa que ninguna persona o institución debe ser propietaria de una red social o de empresas de medios de comunicación, sino que "debe ser un protocolo abierto y verificable".

Este jueves el director general de Tesla y SpaceX hizo una oferta para adquirir el resto de acciones de Twitter porque considera que la compañía tiene un potencial extraordinario. Concretamente, propuso pagar en efectivo 54,20 dólares por acción, lo que equivale a un valor total de unos 43.000 millones de dólares.

¿Qué planes tiene Musk?

Durante una charla TED concedida esa misma jornada, el magnate precisó que mejorar la confianza pública en la plataforma es "extremadamente importante para el futuro de la civilización", por lo que sugirió que los algoritmos de Twitter se hagan públicos, por ejemplo, en Github, para que los usuarios entiendan cómo funciona la red.

Asimismo, condenó que "se promocionen o degraden tuits de manera misteriosa", argumentando que es algo potencialmente "peligroso". En este sentido, se mostró a favor de la libertad de expresión y de que Twitter acate las leyes de EE.UU.

Un día después, la junta directiva de la red social adoptó la denominada estrategia de la 'píldora venenosa', con la que busca impedir que el director general de Tesla y SpaceX incremente su participación en Twitter en más de un 15 %.

