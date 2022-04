"No creo en la posibilidad de un juicio justo": La esposa del opositor ucraniano detenido Víktor Medvedchuk pide a Putin ayudar a liberar a su marido

La esposa del político opositor ucraniano detenido Víktor Medvedchuk, Oksana Márchenko, se dirigió este sábado al presidente ruso, Vladímir Putin, y pidió ayudar a liberar a su marido.

"Solicito su ayuda para intercambiar a mi marido, que fue detenido ilegalmente por las autoridades de Kiev por motivos políticos", señaló la mujer, quien agregó que su esposo aceptó ser intercambiado y trasladado a Rusia si Kiev y Moscú llegan a un acuerdo. "No creo en la posibilidad de un juicio justo en el procedimiento que involucra a Víktor Medvedchuk", lamentó.

Márchenko indicó que también se había dirigido a los familiares de mercenarios británicos Aiden Aslin y Sean Pinner, que se encuentran entre los más de 1.000 militares rendidos en Mariúpol, sugiriendo la posibilidad de pedir al Gobierno del Reino Unido que los intercambie por su pareja.

"La vida de mi marido es tan valiosa para mí como la de miles de presos del Servicio de Seguridad ucraniano que ahora languidecen en sus cárceles", subrayó la esposa del político, añadiendo que en Ucrania detienen a personas solo por "expresar su postura, decir la verdad". Así, según Márchenko, entre los detenidos se encuentran el escritor Yan Taksyur, el historiador Alexánder Karevin, el periodista Yuri Tkachev, el exdiputado Oleg Nóvikov, el experto político Gleb Lyáshenko y muchas otras personalidades.

Este martes, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, informó sobre la detención de Medvedchuk, jefe del consejo político del partido opositor Plataforma de Oposición-Por la Vida. Posteriormente, el mandatario propuso a Rusia intercambiarlo por prisioneros ucranianos.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Moscú no ve posibilidad de intercambiar a Medvedchuk por militares ucranianos capturados, ya que no es ciudadano de la Federación de Rusia y no tiene relación con la operación militar especial.