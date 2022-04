El asesor de Zelenski critica a la UE por suministrar las armas 'incorrectas' a Ucrania

El político asegura que "la democracia no vencerá" con el tipo de armamento y al ritmo que se realizan sus suministros.

El asesor del jefe de la Oficina presidencial de Ucrania, Mijaíl Podolyak, ha criticado a la Unión Europea por suministrar a Kiev las armas 'incorrectas' y con demasiada demora en medio de la operación militar de Rusia.

"Ucrania pide armas a Europa. Los europeos apoyan este llamado para sus gobiernos. La UE entrega armamento a Kiev, pero no los que le pedimos. Las armas tardan demasiado en llegar. La democracia no vencerá con este juego. Ucrania necesita armas, no dentro de un mes sino ahora", escribió Podolyak este sábado en Twitter.

A principios de abril, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba, declaró que la diplomacia no es "la base central" de la solución del conflicto militar en su país. "El futuro de esta guerra se resolverá en el frente, en el campo de batalla, así como en aquellos despachos en Europa y América del Norte, donde se tomarán decisiones sobre sanciones y suministros de armas", afirmó.

"Armas, armas y armas"

Poco después, durante una reunión con la OTAN en Bruselas, Kuleba dijo que su agenda para aquel encuentro era simple y que constaba de tan solo tres puntos: "armas, armas y armas".

La Unión Europea, Estados Unidos y otros países ya han entregado a Ucrania armamento por varios cientos de millones de dólares. Desde Washington incluso han afirmado que el país norteamericano envía armas a Kiev "todos los días" y que pretende "hacer todo lo posible para ayudar a que Ucrania tenga éxito".