Publican un video en el que el opositor detenido por Kiev Víktor Medvedchuk pide ser intercambiado por los militares ucranianos de Mariúpol

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha publicado este lunes un video en el que el político opositor ucraniano detenido, Víktor Medvedchuk, pide al presidente ruso, Vladímir Putin, y a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, ser intercambiado por los militares ucranianos y residentes que se encuentran actualmente en la ciudad de Mariúpol.

"Yo, Víktor Vladímirovich Medvedchuk, quiero dirigirme al presidente ruso, Vladímir Putin, y al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, con la petición de que la parte ucraniana me intercambie por los defensores de Mariúpol y los residentes que se encuentran allí a día de hoy y no disponen de la posibilidad de salir de forma segura por los corredores humanitarios", dijo el político en el clip divulgado en el canal de Telegram de SBU.

Cabe mencionar que en el mensaje Medvedchuk denomina a los combatientes ucranianos, que se negaron a deponer las armas voluntáriamente, como "defensores de Mariúpol", de la misma manera que lo hacen los representantes del régimen de Kiev, por los que precisamente fue detenido.

El video fue divulgado esta jornada después de que dos mercenarios británicos, Aiden Aslin y Sean Pinner, capturados por las fuerzas rusas en Mariúpol, hayan solicitado al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que facilitara su intercambio por el político ucraniano.

"Señor Boris Johnson, mi nombre es Sean Pinner. Hasta donde yo sé, Víktor Medvedchuk está detenido, y a Aiden Aslin y a mí nos gustaría ser intercambiados por él. Estaríamos agradecidos por su ayuda en este asunto", declaró el mercenario. "Les pido, en mi nombre y en el de Aiden Aslin, que faciliten el intercambio por Medvedchuk", reiteró.

¿Qué pasó con Medvedchuk?

El pasado martes, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, informó sobre la detención de Medvedchuk, uno de los líderes del partido opositor Plataforma de Oposición-Por la Vida, que ocupaba una importante posición en el Parlamento ucraniano. Posteriormente, el mandatario propuso a Rusia intercambiar a Medvedchuk por prisioneros ucranianos.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Moscú no ve posibilidad de intercambiar a Medvedchuk por militares ucranianos capturados, ya que no es ciudadano de la Federación de Rusia y no tiene relación con la operación militar especial.

Posteriormente, la esposa de Medvedchuk, Oksana Márchenko, denunció que los servicios de seguridad de su país pueden torturar a su marido. La mujer recordó la declaración del asesor del ministro del Interior de Ucrania, Vadim Denisenko, en la que aseguró que lo correcto sería "celebrar un juicio lo antes posible, darle una condena adecuada [a Medvedchuk], sacarle ciertas pruebas y luego intercambiarlo".

Asimismo, Márchenko también pidió a Putin ayuda con la liberación del político. "Solicito su ayuda para intercambiar a mi marido, que fue detenido ilegalmente por las autoridades de Kiev por motivos políticos", señaló la mujer, quien agregó que su esposo aceptó ser intercambiado y trasladado a Rusia si Kiev y Moscú llegan a un acuerdo. "No creo en la posibilidad de un juicio justo en el procedimiento que involucra a Víktor Medvedchuk", lamentó.