Investigadores descifran escritos de Cicerón y arrojan luz sobre una crisis financiera de la antigua Roma

Los estudios detallaron cómo fue la devaluación que sufrieron las monedas de plata durante cinco años a partir del 90 a. C.

Una crisis financiera de la antigua Roma mencionada en el ensayo 'De Officiis', de Marco Tulio Cicerón, fue descifrada por investigadores del Reino Unido, que analizaron la moneda de la época, el denario, y comprobaron cómo fue su devaluación a lo largo de cinco años a partir del 90 a. C.

Según indicaron, en ese período la moneda pasó de ser totalmente de plata a tener 10 % de cobre. "El descubrimiento de esta disminución significativa en el valor del denario ha arrojado nueva luz sobre los indicios de Cicerón de una crisis monetaria en el año 86 a. C.", explicó Kevin Butcher, profesor de la Universidad de Warwick, uno de los autores de la investigación.

Por su parte, Matthew Ponting, de la Universidad de Liverpool, añadió que "los romanos se habían acostumbrado a una acuñación de plata extremadamente fina, por lo que bien podrían haber perdido la confianza en el denario cuando dejó de ser puro". "El nivel preciso de degradación podría haber sido menos importante para los contemporáneos que la mera comprensión de que la moneda estaba adulterada y ya no estaba hecha de verdadera 'plata'", agregó.

En este marco, una frase de 'De Officiis' desconcertaba a los investigadores: "Las monedas se tiraban al aire, de modo que nadie podía saber lo que tenían". La expresión refiere al comportamiento egoísta del pretor Marco Mario Gratidiano, quien se atribuyó el mérito de una propuesta de reforma monetaria elaborada de manera conjunta por los tribunos y el colegio de pretores, por lo que se volvió muy popular. "Creemos que hemos resuelto el rompecabezas", expresó Butcher.

Riesgo de quiebra

La técnica de muestreo utilizada por los investigadores para analizar las monedas, descrita por Ponting como "mínimamente invasiva", dejó al descubierto una "disminución significativa en el valor de los denarios", que pasó de ser una moneda de plata pura a caer a menos del 95 % del valor, mientras que luego registró una nueva depreciación al 90 %, "con algunas monedas tan bajas como el 86 %, sugiriendo una grave crisis monetaria".

Tal fue la situación que, según Butcher, "en los años posteriores al 91 a. C. el estado romano estaba en peligro de quebrar", ya que "los romanos estaban en guerra con sus propios aliados en Italia y al final de la guerra, en el 89 a. C., había una crisis de deuda". "Para el 86 a. C., parece que también había una crisis de confianza en la moneda. Cicerón relató cómo los tribunos romanos se acercaron al colegio de pretores para resolver la crisis, antes de que Gratidiano reclamara el mérito exclusivo del esfuerzo colectivo", continuó.

Según explicó, hay más de una hipótesis sobre la función de Gratidiano. Una apunta a que "fijó el tipo de cambio entre el denario de plata y el de bronce". "Otra es que publicó un método para detectar denarios falsos y así restauró la fe en la acuñación", continúo. Sin embargo, manifestó que la forma de escribir de Cicerón no permite determinar con exactitud qué era lo que ocurría, ya que su intención no era ilustrar sobre la historia monetaria, sino ejemplificar el mal comportamiento de un magistrado romano que se atribuía el crédito del trabajo de otros.

Más interrogantes

Los investigadores también analizaron si la devaluación fue suficiente para provocar una crisis monetaria. Como respuesta, señalaron que los estudios demuestran que hubo una "relajación de los estándares a mediados de los 90 a. C." y como resultado, "la plata contenida en las monedas declinó en dos etapas, por lo que hacia el 87 a. C., la acuñación se aleó deliberadamente con 5-10 % de cobre".

Ante este cambio, Butcher estimó que las palabras de Cicerón podrían hacer referencia a que el valor de la moneda habría sido 'sacudido' porque "nadie podía estar seguro si los denarios que tenían eran puros o no". "Es aún más notable que en la época en que Gratidiano publicó su edicto, el estándar de fineza aumentó considerablemente, revirtiendo la degradación y restaurando el denario a una moneda de alta calidad", señaló.

Por último, concluyó que pese a que "la cronología precisa sigue siendo incierta, los nuevos datos científicos sugieren que ese podría haber sido el objetivo principal del edicto de Gratidiano, en lugar de algo relacionado con las tasas de cambio entre la plata y el bronce o la detección de falsificaciones".