NYT: Militares ucranianos atacaron una aldea con municiones de racimo en un intento de retomar el control del territorio

Las Fuerzas Armadas de Ucrania emplearon municiones de racimo durante un ataque contra la aldea de Gusárovka, ubicada en la provincia de Járkov, a principios de marzo, reporta este lunes The New York Times.

"Basándose en evidencias revisadas por The New York Times durante una visita al área, es muy probable que [las municiones] hubiesen sido lanzadas por las tropas ucranianas que estaban tratando de retomar la zona", reza el artículo. Unos periodistas de The New York Times observaron grandes fragmentos del misil que dispensó municiones de racimo, lo que "confirma el tipo del arma que fue disparada".

Según The New York Times, este ataque en particular no dejó víctimas mortales, aunque al menos dos personas fallecieron por una serie de ofensivas que los militares ucranianos realizaron en la zona en marzo.

"La decisión de los ucranianos de saturar su propia aldea con munición de racimo, que tiene la capacidad de matar al azar a la gente inocente, pone de relieve su cálculo estratégico: es lo que tenían que hacer para recuperar su país, sin importar el costo", indica el texto del diario.

En ese contexto, Mary Wareham, directora de promoción de la división de armas en Human Rights Watch, afirmó que "no es sorprendente, pero definitivamente desalentador oír que han surgido pruebas que indican que Ucrania puede haber usado municiones de racimo en este conflicto actual". "Municiones de racimo son armas inaceptables que están matando y mutilando a civiles en Ucrania", destacó.

Un asesor de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el Ministerio de Defensa del país se negaron a hacer comentarios al respecto, señala el medio.

Las municiones de racimo estallan en el aire y liberan numerosas pequeñas bombas sobre una zona.

La Convención sobre Municiones de Racimo que está en vigor desde el 2010 prohíbe su uso porque este tipo de proyectiles puede causar un daño indiscriminado a civiles.